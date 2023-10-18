Сигнал рф та посилення наступальної спроможності ЗСУ: експерт про надання Україні Abrams та Leopard

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«Це посилення наступальної спроможності ЗСУ. Відповідно, і зовнішній сигнал, у першу чергу - політичний, росії про те, що спроможності США і країн НАТО щодо надання військово-технічної допомоги незалежно від ситуації на Близькому Сході не знизилася», - сказав Снєгирьов.

За його словами, також надання Україні 31 танка Abrams має як військовий, так і політичний сигнал для української сторони.

«З військової точки зору, з одного боку, ми можемо говорити, що це кількість танкового батальйону, вона начебто незначна, але в будь-якому разі це значна вогнева міць в моменті подальшого успішного прориву позицій російських окупантів та деокупації українських земель. Але, враховуючи можливості російської армії, а це - перевага в повітрі, Abrams та Leopard не будуть залучені, на мою думку, у моменті саме прориву позицій рф», - розповів Снєгирьов.

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Він зазначив, що остання тактика росіян - це залучення танкових колон - показала свою неефективність в моменті боїв в районі Авдіївки. Відповідно, цей досвід має бути врахований українською стороною.

«З політичної точки зору – це в першу чергу показник того, що країни Заходу не втомилися від України, запаси зброї є на складах США та армій НАТО. Третій момент – це те, що розрахунки російської сторони з приводу того, що вся увага країн Заходу, і в першу чергу США, буде переорієнтовано на Ізраїль, повністю провалилися», - зазначив Снєгирьов.

Окрім того, він зауважив, що це серйозний чинник і сигнал не тільки росії, але і європейським партнерам про те, що США й надалі розглядають Україну як основного військово-технічного партнера, незалежно від ескалації ситуації на інших ділянках земної кулі.

Експерт також прокоментував можливості Abrams та Leopard.

«Стосовно можливостей: Abrams та Leopard вважають одними із найкращих танків у своїй лінійці. За своєю вогневою міццю і, відповідно, можливостями протистояння засобам ураження, у першу чергу ПТРК, Abrams та Leopard вважаються одними із найбільш сучасних у своєму зразку. Відповідно, російські танки Т-64, Т-72, які залучені у війні проти України, не мають можливості ефективно протистояти подібним зразкам західної зброї. Це розуміють чудово і росіяни, тому така істерика на болотах», - розповів Снєгирьов.

За його словами, вогнева міць в Abrams та Leopard перевищує тактико-технічні характеристики аналогічних зразків радянсько-російської зброї, яка є на озброєнні рф.

«Але основний плюс – це наявність броні, що підвищує живучість екіпажу, і відповідно унеможливлює знищення цих видів озброєння, як за допомогою БПЛА, так й ПТРК», - сказав Снєгирьов.

Доповнення

25 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про прибуття перших американських танків Abrams в Україну.

Міністерство оборони України повідомило у середу, 18 жовтня, що прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard.