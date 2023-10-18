Сигнал рф та посилення наступальної спроможності ЗСУ: експерт про надання Україні Abrams та Leopard

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 5200 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 20869 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 92968 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 165836 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 169469 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135236 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136599 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87365 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94003 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99599 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.6м/с
45%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13774 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 10718 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14727 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 13872 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 10322 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 169487 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 231179 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 379648 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316415 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423985 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12217 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17499 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34072 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30647 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135240 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сигнал рф та посилення наступальної спроможності ЗСУ: експерт про надання Україні Abrams та Leopard

Київ • УНН

 • 749351 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Надання Україні танків Abrams та Leopard – це сигнал росії про те, що незалежно від ситуації на Близькому Сході допомога Києву не знизилася, та посилення наступальної спроможності українських військових. Про це розповів у коментарі УНН військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Сигнал рф та посилення наступальної спроможності ЗСУ: експерт про надання Україні Abrams та Leopard

Цитата

«Це посилення наступальної спроможності ЗСУ. Відповідно, і зовнішній сигнал, у першу чергу - політичний, росії про те, що спроможності США і країн НАТО щодо надання військово-технічної допомоги незалежно від ситуації на Близькому Сході не знизилася», - сказав Снєгирьов.

За його словами, також надання Україні 31 танка Abrams має як військовий, так і політичний сигнал для української сторони.

«З військової точки зору, з одного боку, ми можемо говорити, що це кількість танкового батальйону, вона начебто незначна, але в будь-якому разі це значна вогнева міць в моменті подальшого успішного прориву позицій російських окупантів та деокупації українських земель. Але, враховуючи можливості російської армії, а це - перевага в повітрі, Abrams та Leopard не будуть залучені, на мою думку, у моменті саме прориву позицій рф», - розповів Снєгирьов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна отримала всі танки M1A1 Abrams американського виробництва, обіцяні Києву адміністрацією Байдена

Він зазначив, що остання тактика росіян - це залучення танкових колон - показала свою неефективність в моменті боїв в районі Авдіївки. Відповідно, цей досвід має бути врахований українською стороною.

«З політичної точки зору – це в першу чергу показник того, що країни Заходу не втомилися від України, запаси зброї є на складах США та армій НАТО. Третій момент – це те, що розрахунки російської сторони з приводу того, що вся увага країн Заходу, і в першу чергу США, буде переорієнтовано на Ізраїль, повністю провалилися», - зазначив Снєгирьов.

Окрім того, він зауважив, що це серйозний чинник і сигнал не тільки росії, але і європейським партнерам про те, що США й надалі розглядають Україну як основного військово-технічного партнера, незалежно від ескалації ситуації на інших ділянках земної кулі.

Експерт також прокоментував можливості Abrams та Leopard.

«Стосовно можливостей: Abrams та Leopard вважають одними із найкращих танків у своїй лінійці. За своєю вогневою міццю і, відповідно, можливостями протистояння засобам ураження, у першу чергу ПТРК, Abrams та Leopard вважаються одними із найбільш сучасних у своєму зразку. Відповідно, російські танки Т-64, Т-72, які залучені у війні проти України, не мають можливості ефективно протистояти подібним зразкам західної зброї. Це розуміють чудово і росіяни, тому така істерика на болотах», - розповів Снєгирьов.

За його словами, вогнева міць в Abrams та Leopard перевищує тактико-технічні характеристики аналогічних зразків радянсько-російської зброї, яка є на озброєнні рф.

«Але основний плюс – це наявність броні, що підвищує живучість екіпажу, і відповідно унеможливлює знищення цих видів озброєння, як за допомогою БПЛА, так й ПТРК», - сказав Снєгирьов.

Доповнення

25 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про прибуття перших американських танків Abrams в Україну.

Міністерство оборони України повідомило у середу, 18 жовтня, що прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32