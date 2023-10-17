США передали Україні 31 танк Abrams - Голос Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Україна отримала всі танки M1A1 Abrams американського виробництва, обіцяні Києву адміністрацією Байдена, а саме 31 танк. Про це повідомив представник армії США в Європі та Африці, полковник Мартін О'Доннелл «Голосу Америки», передає УНН.
Полковник О'Доннелл повідомив, що всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами танків.
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«Ми виконали свою частину угоди. З цього моменту вони (Україна) повинні визначити, коли і де вони застосують цей потенціал», — сказав О'Доннелл.
Військові чиновники кажуть, що може минути певний час, перш ніж Abrams будуть відправлені на поле бою, оскільки українські війська переконаються, що у них є необхідні елементи підтримки, і визначать, коли і де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ.
«Я думаю, що Україна буде обачна в тому, коли і де вона буде їх використовувати. Танк Abrams — це до біса хороша бронетехніка, але це не панацея. Зрештою, рішучість України домогтися прориву найважливіша», - сказав О'Доннелл.
Доповнення
25 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про прибуття перших американських танків Abrams в Україну.