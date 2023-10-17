США передали Украине 31 танк Abrams - Голос Америки

Полковник О'Доннелл сообщил, что все украинцы, которые тренировались на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями танков.

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«Мы выполнили свою часть сделки. С этого момента они [Украина] должны определить, когда и где они предоставят этот потенциал», — сказал О'Доннелл.

Военные чиновники говорят, что может пройти некоторое время, прежде чем Abrams будут отправлены на поле боя, поскольку украинские войска удостоверятся, что у них есть необходимые элементы поддержки, и определят, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск.

«Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет ее использовать. Танк Abrams — это чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея. В конечном счете, решимость Украины добиться прорыва важнее всего», - сказал О'Доннелл.

Дополнение

25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию о прибытии первых американских танков Abrams в Украину.