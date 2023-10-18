Танки Leopard прийняли на озброєння для ЗСУ - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністерство оборони України повідомило у середу, що прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard, передає УНН.
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"Міноборони прийняло на озброєння для ЗСУ чергові зразки бронетехніки – танки «Leopard» 2А6, «Leopard» 2А5 та «Leopard» 1А5. Відповідні накази підписав міністр оборони України Рустем Умєров", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У Міноборони вказали, що ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. "Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", - зазначили у Міноборони.
Доповнення
"Танки «Leopard» модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів", - розповіли в оборонному відомстві.