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Нью-Йорк Таймс

Николаевская область: россияне нанесли удар по заведению питания, два человека погибли, и еще один травмирован — ГСЧС

Киев • УНН

 • 356339 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские военные нанесли удар по заведению питания на Николаевщине. По меньшей мере два человека погибли, и еще один травмирован. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.

Николаевская область: россияне нанесли удар по заведению питания, два человека погибли, и еще один травмирован — ГСЧС

Цитата

“В 20:30 в результате ракетного удара по Николаевской области, в одном из населенных пунктов Николаевского района, в заведении питания под завалами погибли два человека, один человек пострадал”, — уточнили детали вечерней атаки в ГСЧС региона.

Контекст

Часом ранее глава ОВА Виталий Ким сообщил, что российские войска нанесли удар по населенному пункту Степовской громады. По его информации тогда было известно только об одной жертве вооруженной агрессии россиян, и одном раненом.

По обновленным данным от ГСЧС, во время последней атаки, кроме заведения питания, из-за обстрела были повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура.

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Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами по меньшей мере один человек.

Напомним

Около 20.33 в Николаеве прогремели мощные взрывы. По данным мониторинговых Telegram-каналов, предварительно, по городу был нанесен удар ракетами “Искандер-М”

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