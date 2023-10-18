На Миколаївщині від обстрілу росіян загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Жінка загинула внаслідок обстрілу ворогом населеного пункту Степівської громади на Миколаївщині. Ще одна людина людина перебуває під завалами. Також відомо про одного пораненого. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За його даними, російська війська о 20:30 завдали удару по населеному пункту Степівської громади.
Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство. Триває рятувальна операція.
Нагадаємо, близько 20.33 у Миколаєві пролунали потужні вибухи. За даними моніторингових Telegram-каналів, попередньо, по місту було завдано удар ракетами "Іскандер-М".
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