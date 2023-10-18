На Миколаївщині від обстрілу росіян загинула жінка

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За його даними, російська війська о 20:30 завдали удару по населеному пункту Степівської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство. Триває рятувальна операція.

Нагадаємо, близько 20.33 у Миколаєві пролунали потужні вибухи. За даними моніторингових Telegram-каналів, попередньо, по місту було завдано удар ракетами "Іскандер-М".

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