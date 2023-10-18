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З початку року Біржа Благодійності "ДоброДій" реалізувала понад 250 проєктів на 36 млн грн

Київ • УНН

 • 347226 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. З початку року спільними зусиллями Біржі Благодійності «ДоброДій» та усіх її партнерів було реалізовано понад 250 проектів на суму майже 36 млн грн. Про це УНН повідомила керівник Біржі Лоліта Кузіна.

З початку року Біржа Благодійності "ДоброДій" реалізувала понад 250 проєктів на 36 млн грн

Цитата

«За перші три квартали 2023 року завдяки спільним зусиллям усіх партнерів Біржі ми успішно реалізували понад 250 проєктів та надали допомогу, що загалом оцінюється в 35,7 млн грн. Найбільшу частину – майже 27 млн грн – було спрямовано на забезпечення потреб військових, які боронять нашу країну від російської навали», - зазначила вона.

Окрім того, на потреби базових медичних закладів було спрямовано 2,6 млн грн, а на допомогу тяжкохворим дітям - ще 5,4 млн.

Загалом, за 9 років існування Біржі було успішно реалізовано понад 1 750 проєктів на загальну суму у 150 млн грн. А лише з 24 лютого 2022 року, завдяки спільним зусиллям усіх партнерів Біржі надано допомогу, що загалом оцінюється в 116,5 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ЗСУ 86 млн грн, медзакладам та важкохворим дітям – 17 млн: звіт Біржі Благодійності "ДоброДій" за період військової агресії рф

Як зазначила з цього приводу співзасновниця Біржі Благодійності «ДоброДій» та першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, передусім ці кошти спрямовувалися на допомогу військовим - більше ніж 86 млн грн. Ще майже 17 млн грн були спрямовані на потреби базових медзакладів та на допомогу важкохворим дітям

Довідково

Біржа Благодійності «ДоброДій» заснована сестрами Юлією та Оленою Сосєдками 1 серпня 2014 року в Дніпрі. Уже у 2018 році «ДоброДій» увійшла до трійки найкращих благодійних організацій України та отримала диплом Національного конкурсу «Благодійна Україна-2018». У 2020 році «ДоброДій» отримала 2 призові місця в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2020», 2-е місце в номінації «Платформа добра», та керівник Біржі Лоліта Кузіна увійшла до трійки найкращих менеджерів у сфері благодійності, а у 2022 році Біржа отримала 2 призові місця в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2022», 2 місце у номінації «Платформа добра». Тоді ж Голова Правління організації Лоліта Кузіна посіла 2 місце у номінації «Менеджер року у сфері доброчинності». Окрім того, у 2022 році увійшла до престижного рейтингу - «Топ 100 публічних транспарентних доброчинних організацій України (за результатами діяльності у 2022 році)».

Додамо

Як зазначила співзасновниця Біржі Благодійності «ДоброДій» Олена Сосєдка з приводу алгоритму роботи організації, завдяки співпраці з бізнесом, на відміну від традиційного «пасивного» перманентного фандрейзингу на конкретні потреби, благодійні фонди можуть реалізовувати масштабні проєкти у коротші терміни. Адже БФ володіють професійною експертною базою і можуть порадити, який напрямок благодійної допомоги обрати. Фактично, Біржа гарантує партнерам відповідальність у процесі закупівель, доставки допомоги та детальних звітів щодо реалізації проєктів, тобто, виступаючи як оператор благодійної допомоги, фактично позбавляє партнерів необхідності самостійно вирішувати велику кількість суто «паперових» задач. У підсумку це дає спільний якісний та ефективний результат.

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