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На ЗСУ 86 млн грн, медзакладам та важкохворим дітям – 17 млн: звіт Біржі Благодійності "ДоброДій" за період військової агресії рф

На ЗСУ 86 млн грн, медзакладам та важкохворим дітям – 17 млн: звіт Біржі Благодійності "ДоброДій" за період військової агресії рф

Київ • УНН

 • 729488 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Біржа Благодійності «ДоброДій» з початку військової агресії рф надали допомогу, що загалом оцінюється в 116,5 млн грн, з яких на нужди військових спрямовано 86 млн грн, а ще 17 млн - на допомогу медзакладам та важкохворим дітям. Про це в коментарі УНН повідомила співзасновниця Біржі Благодійності «ДоброДій» та першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

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«Сьогодні можемо звітувати про те, що з 24 лютого 2022 року завдяки спільним зусиллям усіх партнерів Біржі ми надали допомогу, що загалом оцінюється в 116,5 млн грн. В першу чергу, це допомога військовим - більш 86 млн грн. Ще майже 17 млн грн були спрямовані на потреби базових медзакладів та на допомогу важкохворим дітям», - повідомила вона.

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За словами співзасновниця Біржі Благодійності, ще більш 13 млн грн було надано на потреби гуманітарної допомоги. А лише у вересні за підтримки партнерів було надано допомогу на 700 тіс. грн.

«Ми вдячні кожному з донорів за довіру та участь у благодійних ініціативах. Зараз ваша підтримка, як ніколи, важлива! Адже в ці часи, коли завдання номер один - виживання, ми маємо не тільки мріяти про подальшу відбудову, але й починати вже зараз укріплювати фундамент майбутньої України», - підкреслила співзасновниця Біржі Благодійності «ДоброДій» Олена Сосєдка.

Довідково

Біржа Благодійності «ДоброДій» заснована сестрами Юлією та Оленою Сосєдками 1 серпня 2014 року в місті Дніпрі. Вже у 2018 році «ДоброДій» увійшла до трійки найкращих благодійних організацій України та отримала диплом Національного конкурсу «Благодійна Україна-2018».

У 2020 році «ДоброДій» отримала 2 призові місця в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2020», 2-е місце в номінації «Платформа добра» та керівник Біржі Лоліта Кузіна увійшла до трійки найкращих менеджерів у сфері благодійності, а у 2022 році Біржа отримала 2 призові місця в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2022», 2 місце у номінації «Платформа добра».

Тоді ж Голова Правління організації Лоліта Кузіна - посіла 2 місце у номінації «Менеджер року у сфері доброчинності». Крім того, у 2022 році увійшла до престижного рейтингу - «Топ 100 публічних транспарентних доброчинних організацій України (за результатами діяльності у 2022 році)».

Додамо

 За словами співзасновниця Біржі Благодійності «ДоброДій» Олени Сосєдкі, цей проект для неї «не про благодійність у звичному розумінні цього слова - це про внутрішні наші потреби тут і зараз робити те, що необхідно тим, хто найбільше потребує допомоги та підтримки».

Як зазначила Сосєдка з приводу алгоритму роботи Біржі, завдяки співпраці з бізнесом, на відміну від традиційного «пасивного» перманентного фандрейзингу на конкретні потреби, благодійні фонди отримують можливість реалізовувати більш масштабні проєкти у набагато коротші терміни.

«Що натомість отримують бізнеси? Благодійний фонд володіє професійною експертною базою і може порадити, який напрямок благодійної допомоги обрати. З досвіду останніх років роботи, ми гарантуємо партнерам бізнесу відповідальність у процесі закупівель, доставки допомоги та детальних звітів щодо реалізації проєктів. Тобто, ми, як оператор благодійної допомоги, фактично позбавляємо партнерів необхідності самостійно вирішувати велику кількість суто «паперових» задач, і у підсумку маємо спільний якісний та ефективний результат», - пояснила вона.

Загалом, за словами Олени Сосєдкі, за 9 років роботи Біржа успішно реалізувала більше ніж 1 750 проєктів на суму понад 149 млн грн.

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