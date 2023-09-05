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Роки важкої роботи, зробленої з легким серцем: як Біржа Благодійності "ДоброДій" робить допомогу ефективнішою

Київ • УНН

 • 854242 перегляди

Сьогодні Міжнародний день благодійництва

КИЇВ. 5 вересня. УНН. За час повномасштабної війни, мабуть, кожен українець став благодійником – хтось донатить на військових, хтось підтримує дітей-сиріт, когось до сліз розчулила історія одинокої пенсіонерки, яка втратила житло. Ми всі об’єдналися у бажанні допомогти, зігріти, підтримати. Та благодійництво в Україні розвивається не перший рік. Має своїх хедлайнерів, інструменти і технології.

До Міжнародного дня благодійництва УНН поспілкувався з представниками Благодійної Біржі «ДоброДій» – першої повністю цифрової благодійної біржі в Україні.

Біржа працює за принципом краудфандінгу. «ДоброДій» першим у країні почав використовувати чат-бот для збору благодійних пожертв.

В основі діяльності Біржі лежить система усвідомленої благодійності.

«Завдяки співпраці з бізнесом, на відміну від традиційного “пасивного” перманентного фандрейзингу на конкретні потреби, благодійні фонди отримують можливість реалізовувати більш масштабні проєкти у набагато коротші терміни.

Що натомість отримують бізнеси? Благодійний фонд володіє професійною експертною базою і може порадити, який напрямок благодійної допомоги обрати. З досвіду останніх років роботи, ми гарантуємо партнерам бізнесу відповідальність у процесі закупівель, доставки допомоги та детальних звітів щодо реалізації проєктів. Тобто, ми, як оператор благодійної допомоги, фактично позбавляємо партнерів необхідності самостійно вирішувати велику кількість суто “паперових” задач, і у підсумку маємо спільний якісний та ефективний результат», - розповіла співзасновниця Біржі Благодійності «ДоброДій» та Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Вона зауважила, що чудово розуміє – у благодійних організацій і бізнесу – різні завдання.

«Хороший результат співпраці можливий тоді, коли кожному вдається вирішити свої завдання. Біржа Благодійності «ДоброДій» вивчає запит партнера і пропонує йому індивідуальне рішення поставленого завдання, гарантуючи при цьому 100% звітність і повну прозорість на всіх етапах реалізації кобрендингового проєкту», - зазначила Олена Сосєдка.

За 9 років роботи Біржа успішно реалізувала більше ніж 1 750 проєктів на суму понад 149,1 млн гривень.

Благодійну допомогу у різних форматах отримали:

• ЗСУ – на 85,7 млн грн;
• важкохворі діти – на 35,1 млн грн;
• опорні лікарні – на 14,3 млн грн;
• отримувачі гуманітарної допомоги – на 13,3 млн грн;
• соціальні ініціативи та культурні проєкти – на понад 0,7 млн грн.

«Усі 9 років «ДоброДій» для мене - це не про благодійність у звичному розумінні цього слова. Це про внутрішні наші потреби тут і зараз робити те, що необхідно тим, хто найбільше потребує допомоги та підтримки», - каже Олена Сосєдка.

Вона переконана, що є простий спосіб повірити в добро – самому почати робити добрі справи.

А зараз добро потрібне, як ніколи. У Біржі кажуть, що обсяги наданої допомоги за останній час збільшилися в рази. Війна внесла свої корективи і у структуру наданої допомоги: багато потреб, які допомогає закривати Біржа, - це потреби саме наших захисників.

«Стан війни справді виснажує, якщо ти дотичний до цієї боротьби. Чим би ти не займався. Благодійність із цивілізаційної місії окремої організації в останні місяці перетворилась на сенс буття. Бо якщо не робити все від тебе залежне для української перемоги зараз, тоді навіщо все це?..

Так, буває важко. І фізично, й емоційно. Але є моменти, які дають розуміння, що все недарма. Серед них - повідомлення, фото і відео від військових, які вже отримали допомогу від Біржа Благодійності «ДоброДій». Ми не знайомі ні з ким із них особисто.

Для когось із них я - Лола Вадимівна, котра щось там “рішає” десь в тилу і сприяє тому, аби у підрозділів та окремих бійців якнайшвидше з’явились вкрай необхідні речі - тепловізори, дрони, одяг та взуття, амуніція. Для мене усі вони – хай навіть незнайомі, але рідні, янголи-охоронці вільної України», - каже керівник Біржі Лоліта Кузіна.

Довідково

Біржа Благодійності «ДоброДій» заснована сестрами Юлією та Оленою Сосєдками 1 серпня 2014 року в місті Дніпрі.

У 2018 році «ДоброДій» увійшла до трійки найкращих благодійних організацій України та отримала диплом Національного конкурсу «Благодійна Україна-2018».

У 2020 році «ДоброДій» отримала 2 призові місця в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2020», 2-е місце в номінації «Платформа добра» та керівник Біржі Лоліта Кузіна увійшла до трійки найкращих менеджерів у сфері благодійності.

У 2022 році «ДоброДій» отримала 2 призові місця в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2022», 2 місце у номінації «Платформа добра», а Голова Правління організації Лоліта Кузіна - посіла 2 місце у номінації «Менеджер року у сфері доброчинності».

У 2022 році увійшла до престижного рейтингу - «Топ 100 публічних транспарентних доброчинних організацій України (за результатами діяльності у 2022 році)».

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