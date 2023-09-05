Годы тяжелой работы, сделанной с легким сердцем: как Биржа Благотворительности "ДоброДій" делает помощь более эффективной

КИЕВ. 5 сентября. УНН. За время полномасштабной войны, пожалуй, каждый украинец стал благотворителем – кто-то донатит на военных, кто-то поддерживает детей-сирот, кого-то до слез растрогала история одинокой пенсионерки, которая потеряла жилье. Мы все объединились в желании помочь, согреть, поддержать. И благотворительность в Украине развивается не первый год. Имеет своих хедлайнеров, инструменты и технологии.

К Международному дню благотворительности УНН пообщался с представителями Благотворительной Биржи «ДоброДій» – первой полностью цифровой благотворительной биржи в Украине.

Биржа работает по принципу краудфандинга. «ДоброДій» первым в стране начал использовать чат-бот для сбора благотворительных пожертвований.

В основе деятельности Биржи лежит система осознанной благотворительности.

«Благодаря сотрудничеству с бизнесом, в отличие от традиционного “пассивного” перманентного фандрейзинга на конкретные нужды, благотворительные фонды получают возможность реализовывать более масштабные проекты в гораздо более короткие сроки.

Что взамен получают бизнесы? Благотворительный фонд обладает профессиональной экспертной базой и может посоветовать, какое направление благотворительной помощи выбрать. По опыту последних лет работы, мы гарантируем партнерам бизнеса ответственность в процессе закупок, доставки помощи и детальных отчетов по реализации проектов. То есть, мы, как оператор благотворительной помощи, фактически лишаем партнеров необходимости самостоятельно решать большое количество чисто “бумажных” задач, и в итоге имеем общий качественный и эффективный результат», - рассказала соучредитель Биржи Благотворительности «ДоброДій» и Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Она отметила, что прекрасно понимает – у благотворительных организаций и бизнеса – разные задачи.

«Хороший результат сотрудничества возможен тогда, когда каждому удается решить свои задачи. Биржа Благотворительности «ДоброДій» изучает запрос партнера и предлагает ему индивидуальное решение поставленной задачи, гарантируя при этом 100% отчетность и полную прозрачность на всех этапах реализации кобрендингового проекта», - отметила Елена Соседка.

За 9 лет работы Биржа успешно реализовала более 1 750 проектов на сумму более 149,1 млн гривен.

Благотворительную помощь в различных форматах получили:

• ВСУ – на 85,7 млн грн;

• тяжелобольные дети – на 35,1 млн грн;

• опорные больницы – на 14,3 млн грн;

• получатели гуманитарной помощи – на 13,3 млн грн;

• социальные инициативы и культурные проекты – на более чем 0,7 млн грн.

«Все 9 лет «ДоброДій» для меня - это не о благотворительности в привычном понимании этого слова. Это о внутренних наших потребностях здесь и сейчас делать то, что необходимо тем, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке», - говорит Елена Соседка.

Она убеждена, что есть простой способ поверить в добро – самому начать делать добрые дела.

А сейчас добро нужно, как никогда. В Бирже говорят, что объемы оказанной помощи за последнее время увеличились в разы. Война внесла свои коррективы и в структуру оказываемой помощи: многие потребности, которые помогает закрывать Биржа, - это потребности именно наших защитников.

«Состояние войны действительно истощает, если ты причастен к этой борьбе. Чем бы ты ни занимался. Благотворительность из цивилизационной миссии отдельной организации в последние месяцы превратилась в смысл бытия. Потому что если не делать все от тебя зависящее для украинской победы сейчас, тогда зачем все это?..

Да, бывает трудно. И физически, и эмоционально. Но есть моменты, которые дают понимание, что все не зря. Среди них - сообщения, фото и видео от военных, которые уже получили помощь от Биржа Благотворительности «ДоброДій». Мы не знакомы ни с кем из них лично.

Для кого-то из них я - Лола Вадимовна, которая что-то там “решает” где-то в тылу и способствует тому, чтобы у подразделений и отдельных бойцов как можно быстрее появились крайне необходимые вещи - тепловизоры, дроны, одежда и обувь, амуниция. Для меня все они – пусть даже незнакомые, но родные, ангелы-хранители свободной Украины», - говорит руководитель Биржи Лолита Кузина.

Справочно

Биржа Благотворительности «ДоброДій» основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в городе Днепре.

В 2018 году «ДоброДій» вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса «Благотворительная Украина-2018».

В 2020 году «ДоброДій» получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2020», 2-е место в номинации «Платформа добра» и руководитель Биржи Лолита Кузина вошла в тройку лучших менеджеров в сфере благотворительности.

В 2022 году «ДоброДій» получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2022», 2 место в номинации «Платформа добра», а Председатель Правления организации Лолита Кузина - заняла 2 место в номинации «Менеджер года в сфере благотворительности».

В 2022 году вошла в престижный рейтинг - «Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)».