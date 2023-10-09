На ВСУ 86 млн грн, медучреждениям и тяжелобольным детям - 17 млн: отчет Биржи Благотворительности "ДоброДій" за период военной агрессии рф

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"Сегодня можем отчитываться о том, что с 24 февраля 2022 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржи мы оказали помощь, которая в целом оценивается в 116,5 млн грн. В первую очередь, это помощь военным - более 86 млн грн. Еще почти 17 млн грн были направлены на нужды базовых медучреждений и на помощь тяжелобольным детям", - сообщила она.

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По словам соучредителя Биржи Благотворительности, еще более 13 млн грн было предоставлено на нужды гуманитарной помощи. А только в сентябре при поддержке партнеров была оказана помощь на 700 тыс. грн.

"Мы благодарны каждому из доноров за доверие и участие в благотворительных инициативах. Сейчас ваша поддержка, как никогда, важна! Ведь в эти времена, когда задача номер один - выживание, мы должны не только мечтать о дальнейшем восстановлении, но и начинать уже сейчас укреплять фундамент будущей Украины", - подчеркнула соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДий" Елена Соседка.

Справочно

Биржа Благотворительности "ДоброДий" основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в городе Днепре. Уже в 2018 году "ДоброДий" вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса "Благотворительная Украина-2018".

В 2020 году "ДоброДий" получила 2 призовых места в Национальном конкурсе "Благотворительная Украина-2020", 2-е место в номинации "Платформа добра" и руководитель Биржи Лолита Кузина вошла в тройку лучших менеджеров в сфере благотворительности, а в 2022 году Биржа получила 2 призовых места в Национальном конкурсе "Благотворительная Украина-2022", 2 место в номинации "Платформа добра".

Тогда же Председатель Правления организации Лолита Кузина - заняла 2 место в номинации "Менеджер года в сфере благотворительности". Кроме того, в 2022 году вошла в престижный рейтинг - "Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)".

Добавим

По словам соучредительницы Биржи Благотворительности "ДоброДий" Елены Соседки, этот проект для нее "не о благотворительности в привычном понимании этого слова - это о внутренних наших потребностях здесь и сейчас делать то, что необходимо тем, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке".

Как отметила Соседка по поводу алгоритма работы Биржи, благодаря сотрудничеству с бизнесом, в отличие от традиционного "пассивного" перманентного фандрейзинга на конкретные нужды, благотворительные фонды получают возможность реализовывать более масштабные проекты в гораздо более короткие сроки.

"Что взамен получают бизнесы? Благотворительный фонд обладает профессиональной экспертной базой и может посоветовать, какое направление благотворительной помощи выбрать. По опыту последних лет работы, мы гарантируем партнерам бизнеса ответственность в процессе закупок, доставки помощи и детальных отчетов по реализации проектов. То есть, мы, как оператор благотворительной помощи, фактически лишаем партнеров необходимости самостоятельно решать большое количество чисто "бумажных" задач, и в итоге имеем общий качественный и эффективный результат", - пояснила она.

В целом, по словам Елены Соседки, за 9 лет работы Биржа успешно реализовала более 1 750 проектов на сумму более 149 млн грн.