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С начала года Биржа Благотворительности "ДоброДій" реализовала более 250 проектов на 36 млн грн

Киев • УНН

 • 347226 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. С начала года совместными усилиями Биржи Благотворительности «ДоброДій» и всех ее партнеров было реализовано более 250 проектов на сумму почти 36 млн грн. Об этом УНН сообщила руководитель Биржи Лолита Кузина.

С начала года Биржа Благотворительности "ДоброДій" реализовала более 250 проектов на 36 млн грн

Цитата

«За первые три квартала 2023 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржи мы успешно реализовали более 250 проектов и оказали помощь, что в целом оценивается в 35,7 млн грн. Наибольшую часть – почти 27 млн грн – было направлено на обеспечение потребностей военных, которые защищают нашу страну от российского нашествия», - отметила она.

Кроме того, на нужды базовых медицинских учреждений было направлено 2,6 млн грн, а на помощь тяжелобольным детям - еще 5,4 млн.

В общем, за 9 лет существования Биржи было успешно реализовано более 1 750 проектов на общую сумму в 150 млн грн. А только с 24 февраля 2022 года, благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржи, оказана помощь, которая в целом оценивается в 116,5 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На ВСУ 86 млн грн, медучреждениям и тяжелобольным детям – 17 млн: отчет Биржи Благотворительности "ДоброДій" за период военной агрессии рф

Как отметила по этому поводу соучредитель Биржи Благотворительности «ДоброДій» и первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, прежде всего эти средства направлялись на помощь военным - более 86 млн грн. Еще почти 17 млн грн были направлены на нужды базовых медучреждений и на помощь тяжелобольным детям.

Справочно

Биржа Благотворительности «ДоброДій» основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в Днепре. Уже в 2018 году «ДоброДій» вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса «Благотворительная Украина-2018». В 2020 году «ДоброДій» получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2020», 2-е место в номинации «Платформа добра», и руководитель Биржи Лолита Кузина вошла в тройку лучших менеджеров в сфере благотворительности, а в 2022 году Биржа получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2022», 2 место в номинации «Платформа добра». Тогда же Глава Правления организации Лолита Кузина заняла 2 место в номинации «Менеджер года в сфере благотворительности». Кроме того, в 2022 году вошла в престижный рейтинг - «Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)».

Добавим

Как отметила соучредитель Биржи Благотворительности «ДоброДій» Елена Соседка по поводу алгоритма работы организации, благодаря сотрудничеству с бизнесом, в отличие от традиционного «пассивного» перманентного фандрейзинга на конкретные нужды, благотворительные фонды могут реализовывать масштабные проекты в более короткие сроки. Ведь БФ обладают профессиональной экспертной базой и могут посоветовать, какое направление благотворительной помощи выбрать. Фактически, Биржа гарантирует партнерам ответственность в процессе закупок, доставки помощи и детальных отчетов по реализации проектов, то есть, выступая как оператор благотворительной помощи, фактически избавляет партнеров от необходимости самостоятельно решать большое количество сугубо «бумажных» задач. В итоге это дает общий качественный и эффективный результат.

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