С начала года Биржа Благотворительности "ДоброДій" реализовала более 250 проектов на 36 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. С начала года совместными усилиями Биржи Благотворительности «ДоброДій» и всех ее партнеров было реализовано более 250 проектов на сумму почти 36 млн грн. Об этом УНН сообщила руководитель Биржи Лолита Кузина.
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«За первые три квартала 2023 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржи мы успешно реализовали более 250 проектов и оказали помощь, что в целом оценивается в 35,7 млн грн. Наибольшую часть – почти 27 млн грн – было направлено на обеспечение потребностей военных, которые защищают нашу страну от российского нашествия», - отметила она.
Кроме того, на нужды базовых медицинских учреждений было направлено 2,6 млн грн, а на помощь тяжелобольным детям - еще 5,4 млн.
В общем, за 9 лет существования Биржи было успешно реализовано более 1 750 проектов на общую сумму в 150 млн грн. А только с 24 февраля 2022 года, благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржи, оказана помощь, которая в целом оценивается в 116,5 млн грн.
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Как отметила по этому поводу соучредитель Биржи Благотворительности «ДоброДій» и первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, прежде всего эти средства направлялись на помощь военным - более 86 млн грн. Еще почти 17 млн грн были направлены на нужды базовых медучреждений и на помощь тяжелобольным детям.
Справочно
Биржа Благотворительности «ДоброДій» основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в Днепре. Уже в 2018 году «ДоброДій» вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса «Благотворительная Украина-2018». В 2020 году «ДоброДій» получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2020», 2-е место в номинации «Платформа добра», и руководитель Биржи Лолита Кузина вошла в тройку лучших менеджеров в сфере благотворительности, а в 2022 году Биржа получила 2 призовых места в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2022», 2 место в номинации «Платформа добра». Тогда же Глава Правления организации Лолита Кузина заняла 2 место в номинации «Менеджер года в сфере благотворительности». Кроме того, в 2022 году вошла в престижный рейтинг - «Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)».
Добавим
Как отметила соучредитель Биржи Благотворительности «ДоброДій» Елена Соседка по поводу алгоритма работы организации, благодаря сотрудничеству с бизнесом, в отличие от традиционного «пассивного» перманентного фандрейзинга на конкретные нужды, благотворительные фонды могут реализовывать масштабные проекты в более короткие сроки. Ведь БФ обладают профессиональной экспертной базой и могут посоветовать, какое направление благотворительной помощи выбрать. Фактически, Биржа гарантирует партнерам ответственность в процессе закупок, доставки помощи и детальных отчетов по реализации проектов, то есть, выступая как оператор благотворительной помощи, фактически избавляет партнеров от необходимости самостоятельно решать большое количество сугубо «бумажных» задач. В итоге это дает общий качественный и эффективный результат.