На Николаевщине от обстрела россиян погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Женщина погибла в результате обстрела врагом населенного пункта Степовской общины на Николаевщине. Еще один человек находится под завалами. Также известно об одном раненом. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По его данным, российские войска в 20:30 нанесли удар по населенному пункту Степовской громады.
В результате обстрела повреждены жилые дома и сельхозпредприятие. Продолжается спасательная операция.
Напомним, около 20.33 в Николаеве прогремели мощные взрывы. По данным мониторинговых Telegram-каналов, предварительно, по городу был нанесён удар ракетами "Искандер-М".
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