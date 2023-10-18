На Николаевщине от обстрела россиян погибла женщина

Детали

По его данным, российские войска в 20:30 нанесли удар по населенному пункту Степовской громады.

В результате обстрела повреждены жилые дома и сельхозпредприятие. Продолжается спасательная операция.

Напомним, около 20.33 в Николаеве прогремели мощные взрывы. По данным мониторинговых Telegram-каналов, предварительно, по городу был нанесён удар ракетами "Искандер-М".

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