Николаев ночью подвергся вражескому ракетному удару - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Николаев ночью подвергся вражескому ракетному удару, был пожар на складах, которые не эксплуатировались, на территории одного из предприятий, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Ночью, 19 октября, в 00:55 город Николаев подвергся ракетному удару, в результате чего возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. Без пострадавших", - сообщил Ким в Telegram.
Детали
Как отметил глава ОВА, в Николаевском районе вчера, 18 октября, в 11:40 фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также, 18 октября, в течение дня в 11:47, 20:28 и 20:30 под обстрелами, по словам главы ОВА, были два населенных пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.
"Вечером, 18 октября, в 20:30 враг нанес ракетный удар по населенному пункту Степовской громады. Попадание зафиксировано по заведению питания. Под завалами погибло два человека, ранения получил один человек. В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура", - подтвердил Ким.
Также ночью, 19 октября, около 02:40 в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного БПЛА типа «Shahed-136/131», по его словам, возник пожар кровли неэксплуатируемого одноэтажного складского здания. Без пострадавших.
Напомним
В Николаеве в ночь на 19 октября прогремели два взрыва.