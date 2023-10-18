У Миколаєві пролунали два вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Миколаєві пролунали два вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій кім, передає УНН.
Цитата
«2 вибухи. Зараз розберемось», — написав Кім у Телеграмі.
Повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській та Київській областях.
Переглянути актуальну карту повітряних тривог можна за посиланням.