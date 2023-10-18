В Николаеве прогремели два взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Николаеве раздались два взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий ком, передает УНН.
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«2 взрыва. Сейчас разберемся», - написал Ким в Телеграмме.
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.
Просмотреть актуальную карту воздушных тревог можно по ссылке.