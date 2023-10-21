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Ранее не наблюдали: Гуменюк рассказала о новой тактике смешанных атак россиян

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские войска в ночь на 21 октября во время удара по Украине использовали новую тактику очень смешанных атак и впервые одновременно выпустили крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в субботу в эфире телемарафона, пишет УНН.

Ранее не наблюдали: Гуменюк рассказала о новой тактике смешанных атак россиян

Цитата

"Враг отвечает очень активно, и основной его акцент сейчас перенесен, очевидно, в воздух", - сказала Гуменюк.

По ее словам, это активизация тактической авиации, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами.

"В том числе этой ночью была применена сложная тактика очень смешанных атак. Практически одновременно направлялись с тактической авиации и управляемые авиабомбы по прифронтовым территориям, и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона подготовки наших прифронтовых территорий, например, Криворожье и Николаевская область", - рассказала спикер.

И применялись в том числе ударные беспилотники, добавила она.

"Фактически все было одновременно, и это направлено, очевидно, на истощение систем противовоздушной обороны и максимального достижение результата", - отметила Гуменюк.

"Фактически одновременно пуска управляемых авиабомб и крылатых ракет мы еще не наблюдали. Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно для себя, поскольку знают, что работать по КАБам мы не будем", - подытожила Гуменюк.

Напомним

Оккупанты ночью попали в промышленный объект в Кривом Роге и нанесли ракетный удар по Николаевской области.

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