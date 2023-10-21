Окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Кривому Розі - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Під час нічного обстрілу окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Кривому Розі. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА”, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Також унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно загасили.
Минулося без загиблих та постраждалих.
На інших територіях Дніпропетровщини – без обстрілів.
Нагадаємо
Під час нічної атаки на Україну окупанти застосували Іскандери, ракети Х-59 та ударні дрони.