Оккупанты попали в промышленный объект в Кривом Роге - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Во время ночного обстрела оккупанты попали в промышленный объект в Кривом Роге. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
“Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БпЛА”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Также в результате атаки возник пожар, который оперативно потушили.
Прошло без погибших и пострадавших.
На других территориях Днепропетровщины – без обстрелов.
Напомним
Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили Искандеры, ракеты Х-59 и ударные дроны.