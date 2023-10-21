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Оккупанты попали в промышленный объект в Кривом Роге - ОВА

Киев • УНН

 • 212139 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Во время ночного обстрела оккупанты попали в промышленный объект в Кривом Роге. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Оккупанты попали в промышленный объект в Кривом Роге - ОВА

Цитата 

“Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БпЛА”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Также в результате атаки возник пожар, который оперативно потушили. 

Прошло без погибших и пострадавших.

На других территориях Днепропетровщины – без обстрелов.

Напомним

Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили Искандеры, ракеты Х-59 и ударные дроны.




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