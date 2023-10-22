Готовятся к зимним обстрелам: россияне прибегают к комбинированным атакам, чтобы найти пробелы в работе ПВО - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Вероятно, российские войска разнообразят сочетание ракет, управляемых бомб и беспилотников, которые используются для ударов по украинским тылам, чтобы найти пробелы в украинской противовоздушной обороне перед дальнейшими ударами зимой. К такому выводу пришли аналитики Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Аналитики ISW проанализировали данные, которые обнародовали Силы обороны Украины и пришли к выводу, что наиболее вероятно россия готовится к зимним атакам с помощью комбинированных ударов, которые могут дать возможность определить пробелы в работе украинского ПВО.
Дополнение
Уже в который раз во время ночной атаки на Украину оккупанты применят одновременно Искандеры, ракеты Х-59 и ударные дроны.
Однако тактика, которую российские войска в ночь на 21 октября использовали во время удара по Украине, была новой и похожей на смешанную атаку. До этого впервые одновременно выпустили крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.