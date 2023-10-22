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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Готовятся к зимним обстрелам: россияне прибегают к комбинированным атакам, чтобы найти пробелы в работе ПВО - ISW

Киев • УНН

 • 166364 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Вероятно, российские войска разнообразят сочетание ракет, управляемых бомб и беспилотников, которые используются для ударов по украинским тылам, чтобы найти пробелы в украинской противовоздушной обороне перед дальнейшими ударами зимой. К такому выводу пришли аналитики Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Готовятся к зимним обстрелам: россияне прибегают к комбинированным атакам, чтобы найти пробелы в работе ПВО - ISW

Детали

Аналитики ISW проанализировали данные, которые обнародовали Силы обороны Украины и пришли к выводу, что наиболее вероятно россия готовится к зимним атакам с помощью комбинированных ударов, которые могут дать возможность определить пробелы в работе украинского ПВО.

Дополнение

Уже в который раз во время ночной атаки на Украину оккупанты применят одновременно Искандеры, ракеты Х-59 и ударные дроны.

Однако тактика, которую российские войска в ночь на 21 октября использовали во время удара по Украине, была новой и похожей на смешанную атаку. До этого впервые одновременно выпустили крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.

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