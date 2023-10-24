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Только импорт боеприпасов из КНДР позволит рф поддерживать интенсивный огонь в 2024 году - ISW

Киев • УНН

 • 135697 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Производство артиллерийских снарядов в россии и импорт боеприпасов из Северной Кореи позволит российским войскам поддерживать интенсивный артиллерийский огонь в 2024 году, хотя и на относительно более низком уровне, чем в 2022 году. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в ежедневном аналитическом отчете, передает УНН.

Только импорт боеприпасов из КНДР позволит рф поддерживать интенсивный огонь в 2024 году - ISW

Цитата

«У россии все еще осталось около четырех миллионов артиллерийских снарядов, которые российские войска могут использовать для ведения войны "малой интенсивности" еще в течение года», - цитирует ISW начальника разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга.

Детали

Кивиселг отметил, что есть сообщения о том, что Северная Корея отправила в россию до 1000 контейнеров, каждый из которых содержит от 300 до 500 единиц артиллерийских боеприпасов. По оценкам Кивиселга, Северная Корея могла поставить в россию от 300 000 до 500 000 единиц боеприпасов, чего может хватить на срок до одного месяца при нынешнем ежедневном расходе около 10 000 снарядов в день.

Также в отчете приводятся слова военного аналитика Петра Черника, который сообщил, что российские войска в настоящее время используют от 10 000 до 15 000 снарядов в день, что значительно ниже, чем летом 2022 года, когда скорость стрельбы составляла 45 000-80 000 снарядов в день.

Отмечается, что источники и спутниковые снимки подтверждают, что поставки артиллерийских снарядов из КНДР резко возросли в сентябре, когда российские и северокорейские власти начали официальное военно-техническое сотрудничество. Допускается, что КНДР обеспечит дальнейшие поставки.

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Аналитики делают вывод, что россия сможет поддерживать достаточную скорострельность в обозримом будущем. При этом, хотя общее снижение скорострельности российских войск может препятствовать способности российских войск проводить крупномасштабные наступательные операции, российские силы вряд ли столкнутся с широко распространенной нехваткой, хронически подрывающей оборонительные операции, а снижение скорострельности по своей сути не обеспечит украинским войскам преимущество.

ISW отмечает, что степень, с которой международные партнеры Украины смогут поддерживать способность Украины выдерживать эффективный вес огня по сравнению с российскими силами, будет ключевым фактором, определяющим соответствующие возможности в 2024 году.

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