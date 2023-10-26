США, Японія та Південна Корея засудили постачання зброї з КНДР у рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. США, Японія та Південна Корея знайшли докази постачання зброї з КНДР у рф та рішуче засуджують такі дії. Про це йдеться у заяві Держдепу США, пише УНН.
Цитата
“Сполучені Штати, Японія та Республіка Корея (РК) рішуче засуджують надання військового обладнання та боєприпасів Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) російській федерації для використання проти уряду та народу України. Такі поставки зброї, деякі з яких, як ми зараз підтверджуємо, завершені, значно збільшать людські жертви в агресивній війні росії”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що США продовжують співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб викрити спроби росії отримати військову техніку з КНДР. Зважаючи на спробу рф продовжити війну за допомогою КНДР, Держдеп США сповнений рішучості підтримувати суверенітет України та її зусилля з протидії наслідкам агресивної війни росії.
Сполучені Штати в обмін на підтримку росії КНДР шукають військової допомоги для посилення власного військового потенціалу.
“Ми уважно стежимо за будь-якими матеріалами, які Росія надає КНДР на підтримку військових цілей Пхеньяна. Ми підкреслюємо, що поставки зброї до КНДР або з КНДР, а також передача до КНДР певних предметів і технічна співпраця, пов’язана з програмами КНДР щодо зброї масового знищення, балістичних ракет або звичайних озброєнь, порушуватимуть численні резолюції Ради Безпеки ООН. росія сама голосувала за резолюції Ради безпеки ООН, які містять ці обмеження”, - додається у заяві.
Крім того, США глибоко стурбовані можливістю будь-якої передачі КНДР технологій, пов’язаних із створенням ядерної зброї чи балістичних ракет. Адже такі передачі поставлять під загрозу поточні зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на те, щоб чутливі технології не потрапляли в руки гравців, які працюють над дестабілізацією регіональної безпеки, загрожують миру та стабільності на Корейському півострові, а також у всьому світі, і вимагатимуть відновлення зусиль для реагування. належним чином у всіх елементах нашої національної влади до загрози ЗМЗ КНДР, що наростає.
Сполучені Штати, Японія та Південна Корея об’єдналися, рішуче виступаючи проти поставок зброї та відповідної військової співпраці між КНДР і Росією та шкідливого впливу таких дій на глобальну безпеку та нерозповсюдження.
“Ми закликаємо КНДР і росію дотримуватися відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують”, - резюмує Держдеп.
Нагадаємо
Виробництво артилерійських снарядів у росії та імпорт боєприпасів із Північної Кореї дасть змогу російським військам підтримувати інтенсивний артилерійський вогонь у 2024 році, хоча й на відносно нижчому рівні, ніж у 2022 році.