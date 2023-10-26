США, Япония и Южная Корея осудили поставки оружия из КНДР в рф

Цитата

“Соединенные Штаты, Япония и Республика Корея (РК) решительно осуждают предоставление военного оборудования и боеприпасов Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) российской федерации для использования против правительства и народа Украины. Такие поставки оружия, некоторые из которых, как мы сейчас подтверждаем, завершены, значительно увеличат человеческие жертвы в агрессивной войне россии”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что США продолжают сотрудничать с международным сообществом, чтобы разоблачить попытки россии получить военную технику из КНДР. Несмотря на попытку рф продолжить войну с помощью КНДР, Госдеп США полон решимости поддерживать суверенитет Украины и ее усилия по противодействию последствиям агрессивной войны России.

Соединенные Штаты в обмен на поддержку россии КНДР ищут военной помощи для усиления собственного военного потенциала.

“Мы внимательно следим за любыми материалами, которые россия предоставляет КНДР в поддержку военных целей Пхеньяна. Мы подчеркиваем, что поставки оружия в КНДР или из КНДР, а также передача в КНДР определенных предметов и техническое сотрудничество, связанное с программами КНДР по оружию массового уничтожения, баллистическим ракетам или обычным вооружениям, будут нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. россия сама голосовала за резолюции Совета безопасности ООН, которые содержат эти ограничения”, - добавляется в заявлении.

Кроме того, США глубоко обеспокоены возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с созданием ядерного оружия или баллистических ракет. Ведь такие передачи поставят под угрозу текущие усилия международного сообщества, направленные на то, чтобы чувствительные технологии не попадали в руки игроков, которые работают над дестабилизацией региональной безопасности, угрожают миру и стабильности на Корейском полуострове, а также во всем мире, и потребуют возобновления усилий для реагирования должным образом во всех элементах нашей национальной власти к нарастающей угрозе ОМУ КНДР.

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея объединились, решительно выступая против поставок оружия и соответствующего военного сотрудничества между КНДР и россией и вредного воздействия таких действий на глобальную безопасность и нераспространение.

“Мы призываем КНДР и россию соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и немедленно прекратить все действия, которые их нарушают”, - резюмирует Госдеп.

Напомним

Производство артиллерийских снарядов в России и импорт боеприпасов из Северной Кореи позволит российским войскам поддерживать интенсивный артиллерийский огонь в 2024 году, хотя и на относительно более низком уровне, чем в 2022 году.