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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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КНДР отправила в россию более миллиона артиллерийских снарядов - разведка Южной Кореи

Киев • УНН

 • 179032 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В разведке Южной Кореи считают, что КНДР отправила в россию более миллиона артиллерийских снарядов с августа. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на слова члена парламентского комитета Южной Кореи Ю Санг Бума, пишет УНН.

КНДР отправила в россию более миллиона артиллерийских снарядов - разведка Южной Кореи

Детали

По словам Ю Санг Бума, национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР отправила в россию более миллиона артиллерийских снарядов с начала августа. Этих снарядов примерно будет равняться запасам для россиян на два месяца ведения войны против Украины.

По данным разведки Сеула, КНДР, в обмен на боеприпасы получила от россии технологическую помощь. В Южной Корее есть беспокойство, что Северная Корея может получить относительно прогрессивные российские технологии, которые усилят ядерную опасность.

В то же время и Пхеньян, и москва отрицают заявления о поставках оружия в рф.

Напомним

26 октября стало известно, что США, Япония и Южная Корея нашли доказательства поставок оружия из КНДР в рф и решительно осуждают такие действия. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Только импорт боеприпасов из КНДР позволит рф поддерживать интенсивный огонь в 2024 году – ISW

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