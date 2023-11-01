КНДР отправила в россию более миллиона артиллерийских снарядов - разведка Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В разведке Южной Кореи считают, что КНДР отправила в россию более миллиона артиллерийских снарядов с августа. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на слова члена парламентского комитета Южной Кореи Ю Санг Бума, пишет УНН.
Детали
По словам Ю Санг Бума, национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР отправила в россию более миллиона артиллерийских снарядов с начала августа. Этих снарядов примерно будет равняться запасам для россиян на два месяца ведения войны против Украины.
По данным разведки Сеула, КНДР, в обмен на боеприпасы получила от россии технологическую помощь. В Южной Корее есть беспокойство, что Северная Корея может получить относительно прогрессивные российские технологии, которые усилят ядерную опасность.
В то же время и Пхеньян, и москва отрицают заявления о поставках оружия в рф.
Напомним
26 октября стало известно, что США, Япония и Южная Корея нашли доказательства поставок оружия из КНДР в рф и решительно осуждают такие действия.
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