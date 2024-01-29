Ще не фіксувалося використання рф снарядів КНДР для обстрілу півдня – Гуменюк
Київ • УНН
начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що поки що не фіксувалось застосування російськими військами північнокорейських снарядів під час обстрілів півдня.
Використання росією для обстрілу півдня північнокорейських снарядів ще не фіксувалося. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи зафіксовано під час обстрілів півдня застосування росією корейських снарядів, Гуменюк відповіла:
"Ми не фіксували в нашій зоні відповідальності таких випадків".
Додамо
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше закликав дочекатися остаточних результатів експертизи щодо можливого використання росією в Україні ракет виробництва КНДР.
"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим", - зазначив Рувін.
Контекст
Розвідка США повідомляла, що росія вже запускала північнокорейські балістичні ракети по Україні.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка повідомляв, що ймовірно саме ракети виробництва КНДР росія могла застосовувати для ударів по Харкову.
1 листопада 2023 року повідомлялося, що за словами Ю Санг Бума, національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що КНДР відправила в росію більше ніж мільйон артилерійських снарядів з початку серпня.