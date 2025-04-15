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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22846 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 145817 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133014 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130130 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131262 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194530 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77154 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Наталія Гуменюк

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Справжній форпост у Чорному морі: прикордонники показали, який вигляд сьогодні має острів Зміїний

Спецпризначенці ДПСУ та ГУР захищають цивільне судноплавство в Чорному морі. Вони не допускають наближення ворожої авіації та кораблів до українського узбережжя, зокрема острова Зміїний.

Суспільство • 20 вересня, 12:57 • 14432 перегляди

Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"

Наталія Гуменюк, раніше звільнена з посади начальника Центру стратегічних комунікацій південних сил оборони, була призначена заступником начальника відділу комунікацій Оперативного командування "Південь". Раніше працівники ЗМІ вимагали її звільнення за те, що вона нібито забороняла висвітлювати військові злочини росії.

Політика • 5 червня, 12:05 • 20142 перегляди

Новий речник ОК "Південь" вибудовує комунікацію з журналістами Одещини

Дмитро Плетенчук, новий керівник Центру стратегічних комунікацій Південного оперативного командування, зустрівся з журналістами Одеської області, щоб обговорити розвиток подальшої комунікації та співпраці в регіоні.

Війна • 24 квітня, 20:21 • 26655 перегляди

Замість Гуменюк буде Плетенчук. Водночас він залишиться речником ВМС

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, стане новим керівником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, продовжуючи висвітлювати діяльність ВМС ЗСУ.

Війна • 22 квітня, 08:57 • 19260 перегляди

Наталію Гуменюк звільнено з посади керівника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня

Полковник Наталія Гуменюк звільнена з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Війна • 19 квітня, 04:30 • 36523 перегляди

Невисвітлення наслідків трагедії з Каховською ГЕС – це абсолютна неправда: Гуменюк відповіла на закиди медійників

Наталія Гуменюк, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Південного оперативного командування Збройних сил України, спростувала звинувачення у невисвітленні наслідків трагедії на Каховській ГЕС, заявивши, що це абсолютна брехня, оскільки протягом тижня після вибуху було опрацьовано понад 800 запитів згідно з відповідними розпорядженнями.

Війна • 17 квітня, 10:10 • 19855 перегляди

Медійники вимагають звільнити Гуменюк з посади комунікаційниці ОК "Південь": чим викликано невдоволення

Журналісти вимагають звільнення Наталії Гуменюк з посади офіцера з комунікацій ОК "Південь" за заборону висвітлення військових злочинів росії та введення необґрунтованих обмежень на роботу ЗМІ.

Війна • 16 квітня, 20:54 • 25072 перегляди

На лівобережжі Херсонщини ворог здійснив 5 штурмів позицій Сил оборони - Гуменюк

За минулу добу російські війська 5 разів штурмували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, але не мали успіху, в той час як Україна продовжує укріплювати свій плацдарм і знищила 4 ворожих безпілотника "Шахед" на півдні.

Війна • 16 квітня, 06:37 • 22400 перегляди

Ситуація на півдні залишається напруженою.Ворог не припиняє терор, в тому числі і на енергооб'єкти - Гуменюк

Ситуація на півдні України залишається напруженою: ворог продовжує тероризувати, обстрілюючи енергетичні об'єкти та намагаючись виявити українські засоби протиповітряної оборони.

Війна • 16 квітня, 06:11 • 22957 перегляди

Гуменюк про ситуацію на півдні: росіяни не використовують броньовану техніку - це означає, що вони для чогось її готують

росіяни не використовують бронетехніку і проводять потужні ротації, що свідчить про те, що вони до чогось готуються, при цьому зміщуючи свою активність ближче до Сходу.

Війна • 14 квітня, 07:40 • 27490 перегляди

Гуменюк про ситуацію на лівому березі Херсонщини: в росіян фактично щоденно "день бабака"

росіяни неодноразово намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області, але зазнають втрат під час штурмів.

Війна • 12 квітня, 11:09 • 17925 перегляди

рф намагається вибивати підрозділи з плацдарму на лівому березі та тисне в напрямку Роботиного

російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи з плацдарму на лівому березі Дніпра в Херсонській області та тиснуть в напрямку Роботиного, використовуючи артилерію, міномети та безпілотники.

Війна • 12 квітня, 10:41 • 20600 перегляди

рф просунулася на північ від Бердичів, але продовжують тривати бої у інших населених пунктах - DeepState

Противник просунувся на північ від Бердичів, в той час як бої тривають у кількох населених пунктах, включаючи Роботине, Красногорівку, Іванівку, Новокалинове та Богданівку.

Війна • 11 квітня, 21:47 • 27028 перегляди

У Чорному морі не спостерігається присутність кораблів ворога - Гуменюк

Кораблів противника в Чорному морі не спостерігається, оскільки вони перебувають у своєму пункті базування, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентр сил оборони Півдня України.

Війна • 9 квітня, 07:29 • 23921 перегляди

Ворог не припиняє терор, намагається пошкодити інфраструктуру: Гуменюк про наслідки нічної атаки

росіяни здійснили нічні атаки з використанням "шахедів", намагаючись завдати шкоди інфраструктурі та цивільному населенню, але українські засоби ППО збили 20 безпілотників у різних регіонах.

Суспільство • 9 квітня, 07:08 • 27742 перегляди

Гуменюк про мобілізацію до армії рф: жителі окупованих територій "на олівці"

Плани росії мобілізувати 300 000 осіб можуть торкнутися мешканців тимчасово окупованих територій, які подали заявки на включення до списків виборців під час кампанії так званого "референдуму", оскільки їхні дані зараховуються як додатковий ресурс для призову на військову службу.

Війна • 7 квітня, 07:20 • 58555 перегляди

Ворог прокладає маршрути БпЛА через житлові квартали - Гуменюк

Атака зс рф з півдня була організована 13-ма безпілотниками, через житлові будинки українських населених пунктів, у спробі дістатися інфраструктурних об'єктів на півдні України. Всі безпілотники були збиті, - уламки пошкодили кілька приватних будинків, але не спричинили жодних жертв.

Війна • 5 квітня, 07:03 • 27894 перегляди

До москви прибув новий вантажний рейс з Ірану для виробництва дронів - Гуменюк

Новий вантажний рейс з Ірану з компонентами для безпілотників-камікадзе типу Shahed нещодавно прибув до москви, що свідчить про продовження виробництва і використання росією іранських безпілотників для нападу на Україну.

Війна • 1 квітня, 08:28 • 101316 перегляди

Окупанти на лівобережжі Херсонщини наважились на 3 штурми, але відійшли з втратами - Сили оборони Півдня

У Херсонській області російські війська здійснили три невдалі спроби штурму лівого берега Дніпра, зазнали втрат і відступили на вихідні позиції.

Війна • 30 березня, 12:26 • 52946 перегляди

рф намагалася викривати й обходити системи ППО - Гуменюк про нічну атаку

Під час нещодавньої атаки безпілотників росія намагалася викрити і обійти українські системи протиповітряної оборони, потенційно збираючи інформацію для подальших атак.

Війна • 30 березня, 07:59 • 32284 перегляди

ППО збила близько 15 дронів під час нічної атаки по півдню – Гуменюк

Близько 15 безпілотників було збито українською протиповітряною обороною під час нічної атаки Росії на півдні країни, спрямованої на енергетичні та промислові об'єкти.

Суспільство • 28 березня, 04:44 • 120883 перегляди

рф буде вишукувати інші засоби точкових ракетних ударів по Україні - Гуменюк

Російські війська час від часу проводять маневри береговими ракетними комплексами, оперативно-тактичними ракетними комплексами, оскільки шукають інші засоби для нанесення високоточних ракетних ударів у зв'язку зі зростаючими загрозами, тоді як російський флот залишається переважно неактивним у Чорному та Азовському морях.

Війна • 27 березня, 07:59 • 23192 перегляди

Обговорили оборонну ситуацію: голова Херсонської ОВА провів день з бригадою тероборони

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін провів день у 126-й окремій бригаді територіальної оборони, обговоривши оборонну ситуацію та основні потреби.

Війна • 24 березня, 12:26 • 48176 перегляди

Дронові атаки: Ворог зосередився на Дніпропетровщині - Гуменюк

Минулої ночі максимальна концентрація безпілотників спостерігалася в Дніпропетровській області під час другої хвилі російських повітряних атак на Україну.

Війна • 24 березня, 07:30 • 77618 перегляди

Ворог продовжує тиснути на плацдарм в районі Кринок, минулої доби відбито дві атаки - Гуменюк

Противник продовжує тиснути на плацдарм біля Кринок, вчора Сили оборони відбили дві атаки на цьому напрямку.

Війна • 23 березня, 08:24 • 33551 перегляди

Армія рф завдала більш потужного обстрілу цієї ночі, ніж були попередні - Гуменюк

Російські окупанти здійснили більш потужні, ніж попередні, обстріли, використовуючи не лише авіацію, а й балістичні ракети, особливо в південних регіонах, та активізували використання розвідувальних безпілотників, щоб компенсувати відсутність пункту повітряної розвідки.

Війна • 22 березня, 13:11 • 19882 перегляди

росія вимушено перекидає залишки чорноморського флоту до новоросійська - ГУР

росія переміщує інфраструктуру та кораблі Чорноморського флоту до новоросійська на тлі масштабних втрат біля окупованого Криму, але не може повністю залишити півострів без того, щоб це не було розцінено як втеча.

Війна • 21 березня, 15:24 • 24887 перегляди

рф підвищила активність безпілотної розвідки, намагається компенсувати відсутність А-50 – Гуменюк

hосія збільшила активність безпілотної розвідки на півдні до 147 одиниць на добу, намагаючись компенсувати відсутність літаків А-50, заявила Наталія Гуменюк, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України.

Війна • 21 березня, 08:12 • 27727 перегляди

Ранковий масований пуск ракет рф: кораблі не були залучені – Гуменюк

російські кораблі не причетні до ранкового масованого ракетного удару по Україні, оскільки вже два тижні не виходили на патрулювання, а ракетоносці перебувають на своїй базі вже більше місяця, повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Південного військового округу Наталія Гуменюк.

Війна • 21 березня, 08:01 • 33134 перегляди

"Шахеди", якими ворог зараз атакує Україну, мають різні звукові характеристики - Гуменюк

"Шахеди", якими ворог зараз атакує Україну, мають різні звукові характеристики, вказує Гуменюк.

Війна • 15 березня, 13:30 • 27447 перегляди