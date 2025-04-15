Наталія Гуменюк

рф буде вишукувати інші засоби точкових ракетних ударів по Україні - Гуменюк

Російські війська час від часу проводять маневри береговими ракетними комплексами, оперативно-тактичними ракетними комплексами, оскільки шукають інші засоби для нанесення високоточних ракетних ударів у зв'язку зі зростаючими загрозами, тоді як російський флот залишається переважно неактивним у Чорному та Азовському морях.