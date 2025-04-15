Спецпризначенці ДПСУ та ГУР захищають цивільне судноплавство в Чорному морі. Вони не допускають наближення ворожої авіації та кораблів до українського узбережжя, зокрема острова Зміїний.
Наталія Гуменюк, раніше звільнена з посади начальника Центру стратегічних комунікацій південних сил оборони, була призначена заступником начальника відділу комунікацій Оперативного командування "Південь". Раніше працівники ЗМІ вимагали її звільнення за те, що вона нібито забороняла висвітлювати військові злочини росії.
Дмитро Плетенчук, новий керівник Центру стратегічних комунікацій Південного оперативного командування, зустрівся з журналістами Одеської області, щоб обговорити розвиток подальшої комунікації та співпраці в регіоні.
Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, стане новим керівником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, продовжуючи висвітлювати діяльність ВМС ЗСУ.
Полковник Наталія Гуменюк звільнена з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Наталія Гуменюк, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Південного оперативного командування Збройних сил України, спростувала звинувачення у невисвітленні наслідків трагедії на Каховській ГЕС, заявивши, що це абсолютна брехня, оскільки протягом тижня після вибуху було опрацьовано понад 800 запитів згідно з відповідними розпорядженнями.
Журналісти вимагають звільнення Наталії Гуменюк з посади офіцера з комунікацій ОК "Південь" за заборону висвітлення військових злочинів росії та введення необґрунтованих обмежень на роботу ЗМІ.
За минулу добу російські війська 5 разів штурмували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, але не мали успіху, в той час як Україна продовжує укріплювати свій плацдарм і знищила 4 ворожих безпілотника "Шахед" на півдні.
Ситуація на півдні України залишається напруженою: ворог продовжує тероризувати, обстрілюючи енергетичні об'єкти та намагаючись виявити українські засоби протиповітряної оборони.
росіяни не використовують бронетехніку і проводять потужні ротації, що свідчить про те, що вони до чогось готуються, при цьому зміщуючи свою активність ближче до Сходу.
росіяни неодноразово намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області, але зазнають втрат під час штурмів.
російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи з плацдарму на лівому березі Дніпра в Херсонській області та тиснуть в напрямку Роботиного, використовуючи артилерію, міномети та безпілотники.
Противник просунувся на північ від Бердичів, в той час як бої тривають у кількох населених пунктах, включаючи Роботине, Красногорівку, Іванівку, Новокалинове та Богданівку.
Кораблів противника в Чорному морі не спостерігається, оскільки вони перебувають у своєму пункті базування, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентр сил оборони Півдня України.
росіяни здійснили нічні атаки з використанням "шахедів", намагаючись завдати шкоди інфраструктурі та цивільному населенню, але українські засоби ППО збили 20 безпілотників у різних регіонах.
Плани росії мобілізувати 300 000 осіб можуть торкнутися мешканців тимчасово окупованих територій, які подали заявки на включення до списків виборців під час кампанії так званого "референдуму", оскільки їхні дані зараховуються як додатковий ресурс для призову на військову службу.
Атака зс рф з півдня була організована 13-ма безпілотниками, через житлові будинки українських населених пунктів, у спробі дістатися інфраструктурних об'єктів на півдні України. Всі безпілотники були збиті, - уламки пошкодили кілька приватних будинків, але не спричинили жодних жертв.
Новий вантажний рейс з Ірану з компонентами для безпілотників-камікадзе типу Shahed нещодавно прибув до москви, що свідчить про продовження виробництва і використання росією іранських безпілотників для нападу на Україну.
У Херсонській області російські війська здійснили три невдалі спроби штурму лівого берега Дніпра, зазнали втрат і відступили на вихідні позиції.
Під час нещодавньої атаки безпілотників росія намагалася викрити і обійти українські системи протиповітряної оборони, потенційно збираючи інформацію для подальших атак.
Близько 15 безпілотників було збито українською протиповітряною обороною під час нічної атаки Росії на півдні країни, спрямованої на енергетичні та промислові об'єкти.
Російські війська час від часу проводять маневри береговими ракетними комплексами, оперативно-тактичними ракетними комплексами, оскільки шукають інші засоби для нанесення високоточних ракетних ударів у зв'язку зі зростаючими загрозами, тоді як російський флот залишається переважно неактивним у Чорному та Азовському морях.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін провів день у 126-й окремій бригаді територіальної оборони, обговоривши оборонну ситуацію та основні потреби.
Минулої ночі максимальна концентрація безпілотників спостерігалася в Дніпропетровській області під час другої хвилі російських повітряних атак на Україну.
Противник продовжує тиснути на плацдарм біля Кринок, вчора Сили оборони відбили дві атаки на цьому напрямку.
Російські окупанти здійснили більш потужні, ніж попередні, обстріли, використовуючи не лише авіацію, а й балістичні ракети, особливо в південних регіонах, та активізували використання розвідувальних безпілотників, щоб компенсувати відсутність пункту повітряної розвідки.
росія переміщує інфраструктуру та кораблі Чорноморського флоту до новоросійська на тлі масштабних втрат біля окупованого Криму, але не може повністю залишити півострів без того, щоб це не було розцінено як втеча.
hосія збільшила активність безпілотної розвідки на півдні до 147 одиниць на добу, намагаючись компенсувати відсутність літаків А-50, заявила Наталія Гуменюк, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України.
російські кораблі не причетні до ранкового масованого ракетного удару по Україні, оскільки вже два тижні не виходили на патрулювання, а ракетоносці перебувають на своїй базі вже більше місяця, повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Південного військового округу Наталія Гуменюк.
"Шахеди", якими ворог зараз атакує Україну, мають різні звукові характеристики, вказує Гуменюк.