Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"
Київ • УНН
Наталія Гуменюк, раніше звільнена з посади начальника Центру стратегічних комунікацій південних сил оборони, була призначена заступником начальника відділу комунікацій Оперативного командування "Південь". Раніше працівники ЗМІ вимагали її звільнення за те, що вона нібито забороняла висвітлювати військові злочини росії.
Наталію Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь". Про це вона повідомила журналісту УНН.
На запитання, чи її призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь", Гуменюк відповіла: "Так. Наразі я обіймаю цю посаду".
Доповнення
В квітні 2024 року Гуменюк було звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.
Медійники вимагали звільнити Гуменюк з посади комунікаційниці ОК "Південь". За словами медійників Гуменюк забороняла висвітлювати воєнні злочини рф у зоні відповідальності військовослужбовиці. Журналісти вимагали тоді від військового керівництва замінити Наталю Гуменюк "на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями".