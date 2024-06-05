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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"

Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 12:05  •  940 просмотра

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Наталья Гуменюк, ранее уволенная с должности начальника Центра стратегических коммуникаций южных сил обороны, была назначена заместителем начальника отдела коммуникаций Оперативного командования "Юг". Ранее работники СМИ требовали ее увольнения за то, что она якобы запрещала освещать военные преступления России.

Наталью Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Об этом она сообщила журналисту УНН.

На вопрос, назначили ли ее заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг", Гуменюк ответила: "Да. Сейчас я занимаю эту должность".

Дополнение

В апреле 2024 года Гуменюк был уволен с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

Медийщики требовали освободить Гуменюк от должности коммуникационный ОК "Юг". По словам медийщиков Гуменюк запрещала освещать военные преступления рф в зоне ответственности военнослужащей. Журналисты требовали тогда  от военного руководства заменить Наталью Гуменюк "на более компетентное лицо и не допускать его к любому управлению коммуникациями".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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