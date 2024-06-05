Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"

Наталью Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Об этом она сообщила журналисту УНН.

На вопрос, назначили ли ее заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг", Гуменюк ответила: "Да. Сейчас я занимаю эту должность".

Дополнение

В апреле 2024 года Гуменюк был уволен с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

Медийщики требовали освободить Гуменюк от должности коммуникационный ОК "Юг". По словам медийщиков Гуменюк запрещала освещать военные преступления рф в зоне ответственности военнослужащей. Журналисты требовали тогда от военного руководства заменить Наталью Гуменюк "на более компетентное лицо и не допускать его к любому управлению коммуникациями".