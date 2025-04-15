Севастопольська бухта

17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України була уражена низка воєнних об’єктів держави-агресорки у новоросійську, туапсе в рф та тимчасово окупованому Севастополі у Криму.
росіяни встановили міни-пастки та загородження в Севастопольській бухті, намагаючись захистити свій флот від українських
безпілотників-камікадзе в окупованому Криму.
росіяни постійно змінюють місця дислокації своїх військових кораблів, ховають їх серед суден забезпечення і змінюють тактику, щоб
ввести в оману українські сили через зменшення можливостей протиповітряної оборони в Криму.
В окупованому Джанкої, Крим, сталися вибухи, а рух на Кримському мосту двічі перекривався.
У Севастополі було оголошено повітряну тривогу, а рух Кримським мостом тимчасово перекрито.
У центрі Севастополя сталося кілька вибухів, над Севастопольською бухтою спостерігався дим, хоча його причина наразі невідома.
Малий ракетний корабель проекту 22800 "Каракурт" увійшов в Севастопольську бухту в окупованому Криму, повідомляє партизанський рух АТЕШ.
Було презентовано перший іменний морський дрон "Авдіївка", виготовлений СБУ за сприяння UNITED24, здатний нести понад тонну
бойового навантаження та долати понад 1000 км.
Українські військово-морські безпілотники, які топлять російські військові кораблі, стали більш смертоносними, оскільки вони озброєні більшими боєголовками і мають більшу дальність ураження цілей.
Росіяни вивели великий десантний корабель, вкритий маскувальною сіткою, з сухого доку в Севастополі.
росія намагається захистити логістичні маршрути в окупованому Криму, використовуючи цивільні транспортні засоби як прикриття, а
також захистити стратегічні секції біля Севастополя системами ППО.