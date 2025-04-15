Севастопольська бухта

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 1706 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 4968 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29522 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160248 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138588 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141558 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136106 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135967 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196699 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77716 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 1714 перегляди

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"Бавовна знайде вас всюди": СБУ та ГУР уразили важливі цілі у Севастополі, туапсе та новоросійську

17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України була уражена низка воєнних об’єктів держави-агресорки у новоросійську, туапсе в рф та тимчасово окупованому Севастополі у Криму.

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Для захисту від українських дронів: росіяни встановили бонові загородження через Севастопольську бухту

росіяни встановили міни-пастки та загородження в Севастопольській бухті, намагаючись захистити свій флот від українських безпілотників-камікадзе в окупованому Криму.

Війна • 13 травня, 17:31 • 21963 перегляди

росіяни постійно змінюють місця дислокацій своїх кораблів, намагаючись вводити ЗСУ в оману - Плетенчук

росіяни постійно змінюють місця дислокації своїх військових кораблів, ховають їх серед суден забезпечення і змінюють тактику, щоб ввести в оману українські сили через зменшення можливостей протиповітряної оборони в Криму.

Війна • 3 травня, 12:04 • 20984 перегляди

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В окупованому Джанкої, Крим, сталися вибухи, а рух на Кримському мосту двічі перекривався.

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У Севастополі оголошено повітряну тривогу, рух по Кримському мосту перекрито

У Севастополі було оголошено повітряну тривогу, а рух Кримським мостом тимчасово перекрито.

Війна • 15 квітня, 08:35 • 14684 перегляди

У центрі окупованого Севастополя повідомили про вибухи, над Севастопольською бухтою - димова завіса

У центрі Севастополя сталося кілька вибухів, над Севастопольською бухтою спостерігався дим, хоча його причина наразі невідома.

Війна • 15 квітня, 05:46 • 103783 перегляди

У Севастопольській бухті помітили захід малого ракетного корабля "Каракурт" - партизани

Малий ракетний корабель проекту 22800 "Каракурт" увійшов в Севастопольську бухту в окупованому Криму, повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Війна • 27 березня, 15:45 • 25044 перегляди

В Україні презентували новий морський дрон Sea Baby після збору коштів: може нести понад тонну бойового навантаження

Було презентовано перший іменний морський дрон "Авдіївка", виготовлений СБУ за сприяння UNITED24, здатний нести понад тонну бойового навантаження та долати понад 1000 км.

Війна • 6 березня, 12:54 • 26738 перегляди

Лукашевич про останні модернізації "Морських Малюків": дальність дії понад 950 км та нові потужні боєголовки

Українські військово-морські безпілотники, які топлять російські військові кораблі, стали більш смертоносними, оскільки вони озброєні більшими боєголовками і мають більшу дальність ураження цілей.

Війна • 1 березня, 22:21 • 31084 перегляди

У Севастополі з доку вивели великий десантний корабель, прикритий маскувальною сіткою

Росіяни вивели великий десантний корабель, вкритий маскувальною сіткою, з сухого доку в Севастополі.

Війна • 22 лютого, 15:29 • 26860 перегляди

У Криму окупант намагається захистити логістику забезпечення "Калібрів" та дронів – Гуменюк

росія намагається захистити логістичні маршрути в окупованому Криму, використовуючи цивільні транспортні засоби як прикриття, а також захистити стратегічні секції біля Севастополя системами ППО.

Війна • 30 січня, 07:40 • 23616 перегляди