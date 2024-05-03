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росіяни постійно змінюють місця дислокацій своїх кораблів, намагаючись вводити ЗСУ в оману - Плетенчук

росіяни постійно змінюють місця дислокацій своїх кораблів, намагаючись вводити ЗСУ в оману - Плетенчук

Київ • УНН

 • 20976 перегляди

росіяни постійно змінюють місця дислокації своїх військових кораблів, ховають їх серед суден забезпечення і змінюють тактику, щоб ввести в оману українські сили через зменшення можливостей протиповітряної оборони в Криму.

росіяни були вимушені змінити тактику розташування бойових кораблів, ховаючи їх поміж кораблів забезпечення, або допоміжного флоту, а також постійно змінюючи місця дислокацій, намагаючись вводити ЗСУ в оману. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.

Раніше вони розраховували на своє ППО в Криму, але останнім часом відбулося кілька кейсів, у результаті яких це ППО трішки зменшилося. Відповідно вони були вимушені змінити тактику і почали ставити бойові одиниці поміж кораблів забезпечення або допоміжного флоту. Одним з таких кораблів якраз і був "коммуна". Так, вони змінюють місця стоянки досить часто, тому що Севастопольська бухта не маленька і навіть в межах цієї бухти можна періодично, змінюючи місця стоянки, спробувати вводити нас в оману

- сказав Плетенчук.

Нагадаємо

росія значною мірою вивела свої кораблі та підводні човни чорноморського флоту з Севастополя до новоросійська. Після відсторонення командувача чф у березні 2024 року, флот був найменш активним з початку війни.

У ВМС підтвердили ураження російського корабля "коммуна"21.04.24, 17:00 • 74529 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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sevastopolska-bukhtaСевастопольська бухта
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