росіяни постійно змінюють місця дислокацій своїх кораблів, намагаючись вводити ЗСУ в оману - Плетенчук

росіяни були вимушені змінити тактику розташування бойових кораблів, ховаючи їх поміж кораблів забезпечення, або допоміжного флоту, а також постійно змінюючи місця дислокацій, намагаючись вводити ЗСУ в оману. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.

Раніше вони розраховували на своє ППО в Криму, але останнім часом відбулося кілька кейсів, у результаті яких це ППО трішки зменшилося. Відповідно вони були вимушені змінити тактику і почали ставити бойові одиниці поміж кораблів забезпечення або допоміжного флоту. Одним з таких кораблів якраз і був "коммуна". Так, вони змінюють місця стоянки досить часто, тому що Севастопольська бухта не маленька і навіть в межах цієї бухти можна періодично, змінюючи місця стоянки, спробувати вводити нас в оману