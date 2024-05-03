россияне постоянно меняют места дислокаций своих кораблей, пытаясь вводить ВСУ в заблуждение - Плетенчук

россияне были вынуждены изменить тактику расположения боевых кораблей, пряча их между кораблей обеспечения, или вспомогательного флота, а также постоянно меняя места дислокаций, пытаясь вводить ВСУ в заблуждение. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент УНН.

Ранее они рассчитывали на свое ПВО в Крыму, но в последнее время произошло несколько кейсов, в результате которых это ПВО немного уменьшилось. Соответственно они были вынуждены изменить тактику и начали ставить боевые единицы между кораблей обеспечения или вспомогательного флота. Одним из таких кораблей как раз и был "коммуна". Да, они меняют места стоянки довольно часто, потому что Севастопольская бухта не маленькая и даже в пределах этой бухты можно периодически, меняя места стоянки, попытаться вводить нас в заблуждение - сказал Плетенчук.

Напомним

россия в значительной степени вывела свои корабли и подводные лодки черноморского флота из Севастополя в новороссийск. После отстранения командующего чф в марте 2024 года, флот был наименее активным с начала войны.

В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"