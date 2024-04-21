В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили очередной корабль из состава черноморского флота рф "коммуна". Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава чф рф "коммуна". Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен. Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уберутся из Крыма - сообщил Плетенчук.

Напомним

В Севастополе утром 21 апреля раздавались взрывы, российские оккупанты заявили, что якобы отбили атаку на один из кораблей.

рф вывела большую часть кораблей черноморского флота и подводных лодок из Севастополя - британская разведка