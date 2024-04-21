В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
  •  58734 просмотра

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  172684 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  248525 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  154027 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  127709 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  99914 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102174 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207158 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237049 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233216 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

российский авиаудар по поселку Казацкое в Херсонской области разрушил подъезд 5-этажного дома и вызвал пожар в жилом доме, жертв среди гражданского населения нет.

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В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

В понедельник на большей части территории Украины будет облачная погода с дождями и грозами, за исключением северных и восточных областей.

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Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Двух военнослужащих, отца и сына в возрасте 52 и 26 лет, которые в Винницкой области убили одного полицейского и ранили другого, задержали в Одесской области.

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Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Задержаны двое мужчин, которые убили полицейского в Винницкой области Украины.

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Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Одесской области, в результате чего погибли 4 человека, среди которых 3 мужчины и 1 женщина.

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Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

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"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

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Силы обороны отбили четыре атаки в районе Ореховского, три в районе Старомайорска и одну в районе Роботино, враг продолжает попытки вытеснить ВСУ с позиций на юге.

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Силы обороны отбили четыре штурма на Ореховском направлении и три в районе Старомайорского

Минобороны укрепляет защиту информационных систем от кибератак

Министерство обороны утвердило единые правила кибербезопасности для всех своих информационных систем на основе стандартов НАТО с целью усиления защиты от кибератак.

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Минобороны укрепляет защиту информационных систем от кибератак

рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший

В воскресенье днем российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего один человек получил ранения, а также был нанесен ущерб частным домам и транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры.

Война •   •  21191 просмотра
рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший