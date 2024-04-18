рф вывела большую часть кораблей черноморского флота и подводных лодок из Севастополя - британская разведка

россия вывела большую часть кораблей черноморского флота (чф) и подводных лодок из Севастополя дальше на восток, в новороссийск. После отстранения командующего чф в марте 2024 года флот был наименее активным с начала войны. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 1 апреля 2024 года фрегат с управляемыми ракетами типа "григорович" провел работу по обращению с вооружением на базе в порту новороссийск. Современные российские военные корабли, такие как фрегат "григорович", имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям. Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе.

По данным британской разведки рф в основном отвела свои корабли и подводные лодки черноморского флота из Севастополя дальше на восток в новороссийск. После отстранения командующего чф в марте 2024 года флот был наименее активным с начала войны.

Поскольку флот останется рядом с новороссийском, как лучший способ избежать украинского нападения с моря, его инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в новороссийске, скорее всего, была усовершенствована, чтобы поддерживать новые условия базирования на неопределенный срок, - считают в разведке.

Напомним

По данным СМИ, в россии сменился главнокомандующий ВМФ: адмирал николай евменов ушел в отставку, а временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначили командующего северным флотом александра моисеева. Официально о смене главнокомандующего вмф россии не сообщали.