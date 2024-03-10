росЗМІ повідомили про зміну головнокомандувача військово-морським флотом росії
Київ • УНН
За даними ЗМІ, у росії змінився головнокомандувач вмф: адмірал микола євменов пішов у відставку, а тимчасово виконуючим обов'язки головнокомандувача призначили командувача північного флоту олександра моісеєва.
У росії змінили головнокомандувача військово-морським флотом. Про це УНН пише з посиланням на інформацію в російських ЗМІ.
Деталі
За інформацією ЗМІ, головнокомандувача військово-морського флоту (ВМФ) росії адмірала ьиколу євмєнова, який командував флотом із 2019 року, відправлено у відставку.
Зазначено, що тимчасовим виконувачем обов'язків головнокомандувача призначено командувача північного флоту олександра моісеєва.
Стверджується також, що призначення моісеєва "вже доведено до особового складу". І зазначається, що хоча євменов поки значиться на сайті міноборони головнокомандувачем, але рішення про його відставку вже остаточне.
Офіційно про зміну головнокомандувача вмф росії не повідомляли.
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