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росЗМІ повідомили про зміну головнокомандувача військово-морським флотом росії

Київ • УНН

 • 64982 перегляди

За даними ЗМІ, у росії змінився головнокомандувач вмф: адмірал микола євменов пішов у відставку, а тимчасово виконуючим обов'язки головнокомандувача призначили командувача північного флоту олександра моісеєва.

росЗМІ повідомили про зміну головнокомандувача військово-морським флотом росії

У росії змінили головнокомандувача військово-морським флотом. Про це УНН пише з посиланням на інформацію в російських ЗМІ.

Деталі

За інформацією ЗМІ, головнокомандувача військово-морського флоту (ВМФ) росії адмірала ьиколу євмєнова, який командував флотом із 2019 року, відправлено у відставку.

Зазначено, що тимчасовим виконувачем обов'язків головнокомандувача призначено командувача північного флоту олександра моісеєва. 

Стверджується також, що призначення моісеєва "вже доведено до особового складу". І зазначається, що хоча євменов поки значиться на сайті міноборони головнокомандувачем, але рішення про його відставку вже остаточне.

Офіційно про зміну головнокомандувача вмф росії не повідомляли.

Нагадаємо

Міноборони Великої Британії у звіті на основі розвідданих проаналізувало наслідки знищення російського корабля "сергей котов", і зазначило, що Україна й надалі обмежує свободу маневру вмс рф у Чорному морі.

рф перебазовує свої ремонтні бази кораблів з Криму 10.03.2024, 13:40 • 39462 перегляди

Анастасія Рябоконь

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