рф перебазовує свої ремонтні бази кораблів з Криму
Київ • УНН
росіяни переміщують свої судноремонтні бази з Криму до тамані, ймовірно, посилюючи свої можливості з ремонту військових кораблів у новоросійську через ефективні українські удари по військових об'єктах у Криму.
Зафіксовано регулярні транспортування російських суднових двигунів з Криму в напрямку Тамані, повідомляє "АТЕШ", пише УНН.
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Росіяни переміщують свої ремонтні бази кораблів у напрямку Тамані.
Ймовірно, що окупанти посилюють свої можливості щодо ремонту військових суден у Новоросійську, де тепер розташована база Чорноморського флоту.
Причиною стали ефективні удари Сил оборони України по військовим об'єктам у Криму.
Нагадаємо
За словами Дмитра Плетенчука, речника ВМС України, більшість російських кораблів були змушені зосередитися у східній частині Чорного моря, а їхня присутність у Севастополі зведена до мінімуму.