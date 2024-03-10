рф перебазирует свои ремонтные базы кораблей из Крыма
Киев • УНН
россияне перемещают свои судоремонтные базы из Крыма в Тамань, вероятно, усиливая свои возможности по ремонту военных кораблей в Новороссийске из-за эффективных украинских ударов по военным объектам в Крыму.
Зафиксированы регулярные транспортировки российских судовых двигателей из Крыма в направлении Тамани, сообщает "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Россияне перемещают свои ремонтные базы кораблей в направлении Тамани.
Вероятно, что оккупанты усиливают свои возможности по ремонту военных судов в Новороссийске, где теперь расположена база Черноморского флота.
Причиной стали эффективные удары Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму.
Напомним
По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС Украины, большинство российских кораблей были вынуждены сосредоточиться в восточной части Черного моря, а их присутствие в Севастополе сведено к минимуму.
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