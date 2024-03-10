рф перебазирует свои ремонтные базы кораблей из Крыма

Зафиксированы регулярные транспортировки российских судовых двигателей из Крыма в направлении Тамани, сообщает "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Россияне перемещают свои ремонтные базы кораблей в направлении Тамани.

Вероятно, что оккупанты усиливают свои возможности по ремонту военных судов в Новороссийске, где теперь расположена база Черноморского флота.

Причиной стали эффективные удары Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму.

Напомним

По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС Украины, большинство российских кораблей были вынуждены сосредоточиться в восточной части Черного моря, а их присутствие в Севастополе сведено к минимуму.