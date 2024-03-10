росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии

В россии сменили главнокомандующего военно-морским флотом. Об этом УНН пишет со ссылкой на информацию в российских СМИ.

Детали

По информации СМИ, главнокомандующий военно-морским флотом (вмф) россии адмирал николай евменов, который командовал флотом с 2019 года, отправлен в отставку.

Указывается, что временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначен командующий северным флотом александр моисеев.

Утверждается также, что назначение моисеева "уже доведено до личного состава". И отмечается, что хотя евменов пока значится на сайте минобороны главнокомандующим, но решение о его отставке уже окончательное.

Официально о смене главнокомандующего вмф россии не сообщалось.

Напомним

Минобороны Великобритании в отчете на основе разведданных проанализировало последствия уничтожения российского корабля "сергей котов", и указало, что Украина продолжает ограничивать свободу маневра вмс рф в Черном море.

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