Британська розвідка проаналізувала наслідки знищення російського корабля "сергій котов"
Київ • УНН
Британська розвідка зазначила, що "сергій котов" став третім кораблем, втраченим чорноморським флотом росії за п'ять тижнів.
Міноборони Великої Британії у звіті на основі розвідданих проаналізувало наслідки знищення російського корабля "сергій котов", вказавши, що Україна продовжує обмежувати свободу маневру вмс рф у Чорному морі, пише УНН.
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У МО Британії вказали, що 5 березня 2024 року воєнна розвідка України (ГУР) заявила, що атакувала та знищила російський патрульний корабель "сергій котов" поблизу Керченської протоки у східній частині Чорного моря.
"Це третє судно чорноморського флоту росії, затоплене за останні п'ять тижнів. Імовірно, через втрати чорноморського флоту 15 лютого 2024 року було звільнено командувача чорноморським флотом адмірала віктора соколова. Україна продовжує обмежувати свободу маневру вмс рф у Чорному морі", - зазначили у британській розвідці.
Знищення корабля рф "сергій котов": поранено щонайменше 27 окупантів - ГУР06.03.24, 11:05 • 25661 перегляд