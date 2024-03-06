Британская разведка проанализировала последствия уничтожения российского корабля "сергей котов"
Киев • УНН
Британская разведка отметила, что "сергей котов" стал третьим кораблем, потерянным черноморским флотом россии за пять недель.
Минобороны Великобритании в отчете на основе разведданных проанализировало последствия уничтожения российского корабля "Сергей Котов", указав, что Украина продолжает ограничивать свободу маневра вмс рф в Черном море, пишет УНН.
Детали
В МО Великобритании указали, что 5 марта 2024 года военная разведка Украины (ГУР) заявила, что атаковала и уничтожила российский патрульный корабль "Сергей Котов" вблизи Керченского пролива в восточной части Черного моря.
"Это третье судно черноморского флота россии, затопленное за последние пять недель. Вероятно, из-за потерь черноморского флота 15 февраля 2024 года был уволен командующий черноморским флотом адмирал виктор соколов. Украина продолжает ограничивать свободу маневра вмс рф в Черном море", - отметили в британской разведке.
Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР6 марта 2024, 09:05 • 18787 просмотров
Британская разведка проанализировала последствия уничтожения российского корабля "сергей котов"
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