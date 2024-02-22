У Севастополі з доку вивели великий десантний корабель, прикритий маскувальною сіткою
Київ • УНН
Росіяни вивели великий десантний корабель, вкритий маскувальною сіткою, з сухого доку в Севастополі.
З сухого доку у Севастополі росіяни вивели великий десантний корабель, який був прикритий маскувальною сіткою, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", пише УНН.
З доку в Севастополі вивели великий десантний корабель, рубка якого прикрита маскувальною сіткою. Його пришвартували біля причалу №14 на північному березі Севастопольської бухти
Що приховують під маскувальною сіткою, невідомо.
Раніше УНН повідомляв, що у Південній бухті Севастополя в тимчасово окупованому Криму помітили великий десантний корабель проекту 775.
Великий російський десантний корабель помічено в Севастопольській бухті в окупованому Криму05.02.24, 18:59 • 35039 переглядiв