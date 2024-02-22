В Севастополе из дока вывели большой десантный корабль, прикрытый маскировочной сеткой

Из сухого дока в Севастополе россияне вывели большой десантный корабль, который был прикрыт маскировочной сеткой, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Из дока в Севастополе вывели большой десантный корабль, рубка которого прикрыта маскировочной сеткой. Его пришвартовали у причала №14 на северном берегу Севастопольской бухты - говорится в сообщении.

Что скрывают под маскировочной сеткой, неизвестно.

Ранее УНН сообщал, что в Южной бухте Севастополя во временно оккупированном Крыму заметили большой десантный корабль проекта 775.

Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму