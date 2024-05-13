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Для захисту від українських дронів: росіяни встановили бонові загородження через Севастопольську бухту

Для захисту від українських дронів: росіяни встановили бонові загородження через Севастопольську бухту

Київ • УНН

 • 21962 перегляди

росіяни встановили міни-пастки та загородження в Севастопольській бухті, намагаючись захистити свій флот від українських безпілотників-камікадзе в окупованому Криму.

У спробах врятувати власний флот від українських дронів-камікадзе росіяни встановили бонові загородження через Севастопольську бухту. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі 

Місцеві мешканці повідомляють, що окупаційна влада півострова встановила бонові загородження через Севастопольську бухту.
Місце розташування загороджень показане червоною лінією на карті.

Зазначається, що на додачу до цього окупаційні війська днями встановили  5 (п'ять) ліній огорож встановлено між молами на вході в Севастопольську бухту.

Окупанти посилюють репресії в Криму, щоб зупинити співпрацю місцевих з партизанами - Центр нацспротиву08.05.24, 16:35 • 19911 переглядiв

Доповнення

Окрім загорож на фото можна помітити балкер, на який окупанти вантажать вкрадене українське зерно. 

Нагадаємо

Минулого тижня, український морський ударний безпілотник знищив катер російських окупантів під час успішної операції у Вузькій бухті в окупованому Криму.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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