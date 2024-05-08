Окупанти посилюють репресії в Криму, щоб зупинити співпрацю місцевих з партизанами - Центр нацспротиву
Київ • УНН
росія посилює репресії та розгортає додаткові підрозділи фсб в окупованому Криму через брак місцевої підтримки та для протидії партизанській діяльності, оскільки місцеве населення очікує на звільнення та продовжує напади на російські військові об'єкти.
Оскільки росіяни так і не здобули підтримки серед місцевого населення в окупованому Криму, рф посилює репресії на півострові, щоб протидіяти партизанам. Про це заявили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
Деталі
У Спротиві кажуть, що росія не контролює захоплені території й лишається для населення окупантом, відтак росіяни вимушені посилювати репресивний апарат.
Окупанти завозять на півострів Крим додаткові загони ФСБ аби ловити інформаторів Сил Оборони й зменшити кількість витоку даних. На півострові посилені перевірки телефонів та почастішали випадки допитів місцевого населення
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Попри це у Центрі нацспротиву наголошують, що місцеві не сприймають окупантів й очікують звільнення рідного краю. Тому успішні удари по військових об’єктах зс рф будуть продовжуватись й ATACMS не завершаться ніколи.
Нагадаємо
В окупованому Криму, зокрема у Севастополі, окупанти посилюють незаконні мобілізаційні заходи, працюють мобільні мобілізаційні бригади, що розміщуються в публічних місцях, наприклад, біля торгових центрів.