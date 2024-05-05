"Атеш" виявив перекидання "Градів" в окупованому Криму
Київ • УНН
Партизанський рух "Атеш" зафіксував перекидання реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" загарбниками у Херсонську область.
Військовий партизанський рух "Атеш" зафіксував пересування складу реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у бік Херсонської області. Про це партизани повідомили у своєму Telegram, передає УНН.
Агенти нашого руху зафіксували перекидання складу реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у бік Херсонської області. Окупаційний режим продовжує відновлювати радянські системи озброєння для використання їх у війні проти українського народу. Ми фіксуємо, що склади з технікою порожніють значними темпами.
"Атеш" також наголосив, що партизани працюють над збільшенням російських втрат, - у цьому допомагають самі російські військові, ідеться в ТГ-каналі партизанського руху.
Нагадаємо
Під час нічної атаки 30 квітня по території аеродрому окупантів у Джанкої було знищено російську техніку ППО, про що свідчать відповідні супутникові знімки.