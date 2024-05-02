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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сети показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому рф в Джанкое

В сети показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому рф в Джанкое

Киев  •  УНН

2 мая 2024, 12:03  •  2112 просмотра

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Спутниковые снимки показывают, что российское оборудование противовоздушной обороны, вероятно, системы С-300/С-400, было уничтожено 30 апреля во время ночной атаки на российский военный аэродром в Джанкое.

В ходе ночной атаки 30 апреля по территории аэродрома оккупантов в Джанкое была уничтожена российская техника ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие спутниковые снимки. Об этом сообщает "Крым. Реалии", пишет УНН.

Спутник Planet Labs зафиксировал повреждения военной техники на аэродроме - вероятнее всего, это была российская система противовоздушной обороны С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС,

- говорится в сообщении.

Детали

Судя по спутниковым фото, на удар попала одна из установок С-300/С-400, остальные были передислоцированы с этой территории.

По заключению авиаэксперта в сообщении отмечают, что данный аэродром в Джанкое является одной из крупнейших баз для российских вертолетов. Также его используют как военный транспортный узел, служащий для перемещения, техник, боеприпасов и личного состава оккупантов.

Напомним

30 апреля ночью громкие взрывы прогремели в пяти районах оккупированного Крыма, сообщалось о комбинированной атаке с использованием беспилотников и ракет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
krymКрым
dzhankoiДжанкой
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
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