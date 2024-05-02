В сети показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому рф в Джанкое

В ходе ночной атаки 30 апреля по территории аэродрома оккупантов в Джанкое была уничтожена российская техника ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие спутниковые снимки. Об этом сообщает "Крым. Реалии", пишет УНН.

Спутник Planet Labs зафиксировал повреждения военной техники на аэродроме - вероятнее всего, это была российская система противовоздушной обороны С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС, - говорится в сообщении.

Детали

Судя по спутниковым фото, на удар попала одна из установок С-300/С-400, остальные были передислоцированы с этой территории.

По заключению авиаэксперта в сообщении отмечают, что данный аэродром в Джанкое является одной из крупнейших баз для российских вертолетов. Также его используют как военный транспортный узел, служащий для перемещения, техник, боеприпасов и личного состава оккупантов.

Напомним

30 апреля ночью громкие взрывы прогремели в пяти районах оккупированного Крыма, сообщалось о комбинированной атаке с использованием беспилотников и ракет.