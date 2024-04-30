У Криму вночі гучні вибухи пролунали у п'яти районах: що відомо
Київ • УНН
Гучні вибухи пролунали вночі в п'яти районах окупованого Криму, повідомлялося про комбіновану атаку з використанням безпілотників і ракет. росіяни перекривали рух на Кримському мосту.
У ніч на 29 квітня місцеві жителі тимчасово окупованого півострова чули вибухи в Євпаторії, Джанкої, Сімферополі, Гвардійському та Красноперекопському районі. Про це пише "Кримський вітер", передає УНН.
Деталі
Роспабліки пишуть, що вночі на півострів була здійснена комбінована атака із застосуванням БПЛА і ракет ATACMS. У міноборони рф цієї інформації не коментували.
Доповнення
Як писали російські ЗМІ, над півостровом пролунало щонайменше 10 вибухів. Також повідомлялось, що окупаційна влада перекривала рух Кримським мостом.
Нагадаємо
Українські партизани з підпільного руху "АТЕШ" успішно провели розвідку однієї з найбільших нафтобаз росії в окупованому Криму, що ретельно охороняється, і надали детальну інформацію та координати об'єкта.