В Криму лунають вибухи поблизу Сімферополя: окупанти перекрили рух Кримським мостом
Київ • УНН
В окупованому Криму пролунали гучні вибухи, а російська влада перекрила рух на Кримському мосту після того, як на півострові пролунало близько 10 вибухів.
В окупованому Криму лунають гучні вибухи. Попередньо росіяни перекрили рух Кримським мостом. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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Про вибухи на околицях Сімферополя і Джанкоя повідомляють місцеві мешканці. Як пишуть російські ЗМІ, над півостровом пролунало вже 10 вибухів. Також повідомляють, що окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.
Офіційних коментарів від представників окупаційної влади наразі немає.
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