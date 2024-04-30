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В Криму лунають вибухи поблизу Сімферополя: окупанти перекрили рух Кримським мостом

В Криму лунають вибухи поблизу Сімферополя: окупанти перекрили рух Кримським мостом

Київ • УНН

 • 113514 перегляди

В окупованому Криму пролунали гучні вибухи, а російська влада перекрила рух на Кримському мосту після того, як на півострові пролунало близько 10 вибухів.

В окупованому Криму лунають гучні вибухи. Попередньо росіяни перекрили рух Кримським мостом. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

Про вибухи на околицях Сімферополя і Джанкоя повідомляють місцеві мешканці. Як пишуть російські ЗМІ, над півостровом пролунало вже 10 вибухів. Також повідомляють, що окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом. 

Офіційних коментарів від представників окупаційної влади наразі немає. 

Нагадаємо

Українські партизани з підпільного руху "АТЕШ" успішно провели розвідку однієї з найбільших нафтобаз росії в окупованому Криму, що ретельно охороняється, і надали детальну інформацію та координати об'єкта.

Удар ЗСУ по аеродрому рф в окупованому Джанкої: з'явились супутникові фото летовища після атаки 19.04.24, 16:16 • 17149 переглядiв

Володимир Омельченко

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