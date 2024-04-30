В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

В оккупированном Крыму раздаются громкие взрывы. Предварительно россияне перекрыли движение по Крымскому мосту. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

О взрывах в окрестностях Симферополя и Джанкоя сообщают местные жители. Как пишут российские СМИ, над полуостровом прозвучало уже 10 взрывов. Также сообщают, что оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту.

Официальных комментариев от представителей оккупационных властей пока нет.

Напомним

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" успешно провели разведку одной из крупнейших нефтебаз россии в оккупированном Крыму, которая тщательно охраняется, и предоставили подробную информацию и координаты объекта.

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