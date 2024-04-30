В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  106559 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  120361 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  183757 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  158933 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185603 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160303 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142639 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126846 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98224 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86219 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  276325 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  272965 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  302768 просмотра

В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

В оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, а российские власти перекрыли движение на Крымском мосту после того, как на полуострове прогремело около 10 взрывов.

Война •   •  6507 просмотра
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

В Харькове переименовали станцию метро "Пушкинская" и еще более 300 топонимов города

Харьков переименовал 367 топонимов, связанных с Россией, включая станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал", в рамках усилий по дерусификации.

Общество •   •  6092 просмотра
В Харькове переименовали станцию метро "Пушкинская" и еще более 300 топонимов города

Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею возвращения в Украину призывников, которые выехали в ЕС в начале полномасштабного вторжения, заявляя, что Украина должна иметь мобилизационные планы, а ее союзники должны всячески помогать Киеву.

Война •   •  7050 просмотра
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Турция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост главы НАТО - СМИ

Турция готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО, но он все еще нуждается в одобрении Венгрии, Румынии, Словакии, чтобы обеспечить единодушный консенсус, необходимый для назначения.

Новости Мира •   •  6534 просмотра
Турция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост главы НАТО - СМИ

FT: в ЕС могут начать расследование в отношении Facebook и Instagram из-за распространения роспропаганды

Европейский Союз будет расследовать деятельность компании Meta (Facebook и Instagram) из-за опасений, что ее модерация в социальных сетях недостаточно эффективна, чтобы остановить распространенную политическую рекламу и дезинформацию из-за рубежа, которая может подорвать будущие европейские выборы.

Новости Мира •   •  6702 просмотра
FT: в ЕС могут начать расследование в отношении Facebook и Instagram из-за распространения роспропаганды

"Это как будто пукнуть в дерево": Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на ВСУ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на поддержку Вооруженных сил Украины, предпочитая мирное урегулирование и прекращение огня вместо военной помощи.

политика •   •  8295 просмотра
"Это как будто пукнуть в дерево": Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на ВСУ

Убийство украинских военных в Германии: один из погибших был бойцом ДШВ

На днях в Германии убили двух украинских военных, которые прибыли туда на лечение. Один из погибших ранее служил в Десантно-штурмовых войсках и получил ранения в боях за Белогоровку.

Война •   •  8957 просмотра
Убийство украинских военных в Германии: один из погибших был бойцом ДШВ

Сирский прокомментировал визит главы НАТО Столтенберга в Киев

В Национальном университете обороны Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга приветствовали Президент Украины Владимир Зеленский, Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время его визита в Украину.

Война •   •  9266 просмотра
Сирский прокомментировал визит главы НАТО Столтенберга в Киев

российский удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 32

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара по набережной в Одессе погибли 4 человека, еще 32 получили ранения, в том числе 2 детей.

Война •   •  8810 просмотра
российский удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 32

В Харькове зацвела редкая желтая магнолия в Харькове

Уникальная желтая магнолия расцвела в Центральном парке Харькова, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Культура •   •  12338 просмотра
В Харькове зацвела редкая желтая магнолия в Харькове