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Українські партизани показали одну з найбільших нафтобаз рф в окупованому Криму

Українські партизани показали одну з найбільших нафтобаз рф в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 37822 перегляди

Українські партизани з підпільного руху "АТЕШ" успішно провели розвідку однієї з найбільших нафтобаз росії в окупованому Криму, що ретельно охороняється, і надали детальну інформацію та координати об'єкта.

Українським партизанам в окупованому Криму вдалось розвідати одну з найбільших нафтобаз рф, яку ретельно охороняють. Про це пише УНН з посиланням на підпільний рух "АТЕШ".

Деталі 

Партизани розповіли, що з кінця минулого року проводили активно стежили за цієї нафтобазою. 

Ми змогли зафіксувати шляхи логістики та техніку, яку використовують для перевезення нафтопродуктів. Вся територія повністю огороджена, її постійно патрулюють і по всьому периметру розташовані десятки камер. Вони встановлені як на визначних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти цінують цей об'єкт

- розповіли в "АТЕШ". 

Вони також наголосили, що оприлюднені фото були зроблені ще в лютому. Окремо в "АТЕШ" вказали координати нафтобази: 45.689880, 34.369375.

Окупанти активізують будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні - "АТЕШ"23.04.24, 13:51 • 34136 переглядiв

Нагадаємо

Українські партизани з підпільного руху "АТЕШ" проводять масовані розвідувальні операції з виявлення нафтобаз та інших важливих об'єктів у Севастополі, надаючи детальні координати об'єктів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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