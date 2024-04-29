Украинские партизаны показали одну из крупнейших нефтебаз рф в оккупированном Крыму

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  140563 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  121799 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  163704 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  152021 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140806 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125767 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  94551 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84729 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153913 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168371 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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23 апреля 2024, 08:23  •  402041 просмотра

Украинские партизаны показали одну из крупнейших нефтебаз рф в оккупированном Крыму

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" успешно провели разведку одной из крупнейших нефтебаз россии в оккупированном Крыму, которая тщательно охраняется, и предоставили подробную информацию и координаты объекта.

Война •   •  4604 просмотра
Украинские партизаны показали одну из крупнейших нефтебаз рф в оккупированном Крыму

"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия начала строить укрепления вблизи границы с рф

Латвия начала строительство противотанковых рвов у своей восточной границы в рамках Балтийской оборонительной линии для сдерживания потенциальных военных угроз.

Новости Мира •   •  4418 просмотра
"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия начала строить укрепления вблизи границы с рф

Италия готова поддержать санкции ЕС против российского СПГ

Италия готова поддержать санкции ЕС в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку она диверсифицировала поставки газа и может полностью обойтись без российского газа.

политика •   •  5714 просмотра
Италия готова поддержать санкции ЕС против российского СПГ

Украина одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира 2024 года в Дивизионе 1В, разгромив Нидерланды со счетом 4:0 и продолжая возглавлять турнирную таблицу.

спорт •   •  5063 просмотра
Украина одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Атака дронов на аэродром в краснодарском крае рф: появились спутниковые фото

Спутниковые фотографии показывают следы крупного пожара на аэродроме в краснодарском крае, после атаки беспилотника 27 апреля; аналитики предполагают, что это мог быть склад боеприпасов или место хранения горючего.

Война •   •  6003 просмотра
Атака дронов на аэродром в краснодарском крае рф: появились спутниковые фото

Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

Золотые часы Джона Джейкоба Астора IV, найденные вместе с его телом после гибели "Титаника", были проданы на аукционе за рекордные $1,485 млн, установив новый мировой рекорд для памятных вещей Титаника.

Новости Мира •   •  6806 просмотра
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

На фоне атак россии на энергоинфраструктуру: Латвия передала Украине трансформатор и другое оборудование

Латвия передала Украине трансформатор, компрессор и трансформаторное масло мощностью 250 МВА, чтобы помочь в энергоснабжении и отоплении объектов критической инфраструктуры после российских ракетных атак.

Война •   •  7377 просмотра
На фоне атак россии на энергоинфраструктуру: Латвия передала Украине трансформатор и другое оборудование

В россии задержали двух журналистов, которые работали на AP и Reuters

Двое журналистов, Сергей Карелин и Константин Габов, которые работали на Reuters и AP, были задержаны в россии и обвинены в сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы за "участие в экстремистской организации".

Новости Мира •   •  6460 просмотра
В россии задержали двух журналистов, которые работали на AP и Reuters

WSJ: Германия боится передать Украине замороженные российские активы

Германия выступает против конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для восстановления Украины и военной помощи из-за опасений создать прецедент, который может привести к новым судебным искам против Германии за преступления Второй мировой войны.

Война •   •  8562 просмотра
WSJ: Германия боится передать Украине замороженные российские активы

Глава МИД Сикорский заявил, что россия проиграет в войне против Польши

россия не сможет выиграть войну против Польши, потому что Варшава не будет воевать сама и будет иметь союзников на Западе, который намного мощнее рф, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

политика •   •  7190 просмотра
Глава МИД Сикорский заявил, что россия проиграет в войне против Польши