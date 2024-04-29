Украинские партизаны показали одну из крупнейших нефтебаз рф в оккупированном Крыму

Украинским партизанам в оккупированном Крыму удалось разведать одну из крупнейших нефтебаз рф, которую тщательно охраняют. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Партизаны рассказали, что с конца прошлого года проводили активно следили за этой нефтебазой.

Мы смогли зафиксировать пути логистики и технику, которую используют для перевозки нефтепродуктов. Вся территория полностью ограждена, ее постоянно патрулируют и по всему периметру расположены десятки камер. Они установлены как на достопримечательностях, так и в точках для скрытой видеофиксации, что демонстрирует, насколько оккупанты ценят этот объект - рассказали в "АТЕШ".

Они также отметили, что обнародованные фото были сделаны еще в феврале. Отдельно в "АТЕШ" указали координаты нефтебазы: 45.689880, 34.369375.

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Напомним

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" проводят массированные разведывательные операции по выявлению нефтебаз и других важных объектов в Севастополе, предоставляя детальные координаты объектов.